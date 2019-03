Saját kezűleg vágta le az internetről a polgármester fél Temesvárt

Saját kezűleg vágta el hétfő este Nicolea Robu polgármester Temesvár központjában több távközlési szolgáltató villanyoszlopokon futó kábeleit. Emiatt internet- és kábeltelevízió-jel nélkül maradt a városlakók egy része. A polgármester a szokatlan akciót azzal indokolta, hogy a levegőben lógó kábelrengeteg rontja a városképet. Nicole Robu emlékeztetett: korábban többször felszólította a szolgáltatókat, hogy helyezzék a föld alá a kábeleiket, de ezt nem tették meg. - a Maszol.ro portálról

Rontják a városképet - ezzel indokolta Nicolea Robu polgármester, miért volt rá szükség, hogy a kirendelt közterület-fenntartók segítségével átvágjon több kábeltelevízió- és internetkábelt Temesvár központjában. Elmondása szerint már többször jelezte a szolgáltatóknak, hogy a vezetékeket a föld alá kellene áthelyezni, de kérésének nem volt foganatja - így aztán hétfő este maga is beszállt a szerelőkosárba. Nyolc szolgáltató internet- és televíziószolgáltatásának vetett gyors véget. A polgármesteri hivatalt is "beáldozta", mert a művelet után ott sem volt már internet."A szolgáltatók a felelősek a történtekért, mert nem tisztelik az ügyfeleiket. Ha tisztelnék, nem jutottunk volna ide. Nem tudom, hány embert érint ez a lépés, sajnálom, ha nehéz helyzetbe kerültek önhibájukon kívül" - nyilatkozta a polgármester a Maszol.ro hírportálnak. Az egyik érintett szolgáltató árnyalta a képet. Elismerték, valóban többször felszólította őket a polgármester, hogy rejtsék a földbe a kábeleket, de ez nem megy egyik napról a másikra. A szolgáltató képviselője megjegyezte, hogy a föld alatt futó hálózat helyét előbb uniós forrásból ki kellett volna építenie a városnak, ahogy ez Kolozsváron is történt.