Rendőröket gyilkoltak meg Nyugat-Mianmarban

A Democratic Voice of Burmában megjelent tájékoztatás szerint az eset előző nap történt Ponnagjun község külterületén. A beszámoló szerint a támadók 12 fegyvert zsákmányoltak. Az összecsapás mintegy fél órát tartott. A térségbe erősítést vezényeltek.



Az etnikai lázadók az elmúlt években rendszeresen támadták a helyi rendfenntartó és biztonsági erőket. Az Arakán Hadsereg fegyveresei, akik autonómiát szeretnének kivívni a többségi buddhista államban, idén egy tucatnyi rendőrt meggyilkoltak, mintegy ötezer civilt lakhelyük elhagyására kényszerítettek.



Az ilyen támadásokat követően a hadsereg általában tisztogató műveletekbe kezd. 2 éve augusztusban, miután rohingja felkelők biztonsági állásokat támadtak meg Arakán államban, a hadsereg átfogó akciót indított, aminek következében az államból csaknem 700 ezer rohingja átmenekült a szomszédos Bangladesbe. Az ENSZ a történteket etnikai tisztogatásnak tekinti, amit a mianmari kormány visszautasít.



A buddhista többségű Mianmarban a muszlim rohingjákat a kormány a szomszédos Bangladesből érkezett, bengáli illegális bevándorlóknak tekinti.



A rohingják többsége főként a nyugat-mianmari Arakán államban él, és a világ egyik legüldözöttebb kisebbsége. Néhány szakértő úgy véli, hogy őshonosak a térségben, mások szerint a bengáli területek brit gyarmatosítása idején, majd Burma (a későbbi Mianmar) 1948-as függetlenedése és az 1971-es bangladesi függetlenedés után érkeztek a régióba. Hiába élnek generációk óta Mianmar területén, Rangun továbbra is illegális bevándorlóknak tekinti őket. Az 1982-ben elfogadott mianmari állampolgársági törvény sem ismeri el őket etnikai csoportként, és nem ismeri el őket mianmari állampolgárként.



A rohingják naponta kénytelenek diszkriminációval szembesülni: nincs tartózkodási engedélyük, nem gyakorolhatják szabadon a vallásukat, és a mozgásban is korlátozzák őket.