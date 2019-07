Perrel vág vissza a Nissan és a Mitsubishi sikkasztással vádolt volt vezérigazgatója

Beperli a Nissan és a Mitsubishi japán autógyártókat Hollandiában a sikkasztás gyanúja miatt tavaly leváltott volt közös elnök-vezérigazgatójuk, Carlos Ghosn - jelentette szombaton NRC című holland napilap, az üzletember egyik ügyvédjére hivatkozva.



Ghosn 15 millió eurós kártérítést követel az autógyártó cégektől, mert szerinte súlyos hibát követtek el, amikor leváltották.



"Hollandiában úgy szól a törvény, hogy ha egy cég le akarja váltani a vezetőjét, akkor először közölnie kell vele, hogy mivel vádolja, és ezt bizonyítékkal alá kell támasztania. De ebben az esetben egyik sem történt meg" - jelentette ki Laurens de Graf ügyvéd.



Ghosn a Nissan, a Renault és a Mitsubishi részvételével létrehozott autóipari szövetség, egyúttal mindhárom autógyártó első embere is volt, mígnem Tokióban tavaly november 19-én őrizetbe vették és előzetes letartóztatásba helyezték pénzügyi vétségek miatt. Több mint három hónap múlva, március 6-án szigorú korlátozások mellett óvadék ellenében feltételesen szabadlábra helyezték, de alig egy hónapra rá, újabb vádakkal ismét letartóztatták. Azóta házi őrizetben van.



A Renault júniusban bejelentette, hogy Hollandiában feljelenti Ghosnt, mert 11 millió eurós "gyanús kiadást" talált a Nissannal közös hollandiai leányvállalatnál, az RNBV-nél. Az üzletember francia ügyvédje, Jean-Yves Le Borgne akkor úgy nyilatkozott: "Igazolatlan kiadásokról beszélnek, de nem mondják meg, pontosan melyekről. Hogyan tudnánk válaszolni egy jelentésre, amelyet elrejtenek előlünk?"



A francia, libanoni és brazil állampolgársággal is rendelkező Ghosn minden vádat tagad. Azért Hollandiában perli be a Nissant és a Mitsubishit, mert magánszemélyként 2012 óta ott adózik, és mert Hollandiában az adótörvények "barátságosabbak" - jegyezte meg az NRC holland lap.