Pentagon: egy venezuelai vadászgép ˝agresszíven követett˝ egy amerikai katonai repülőgépet

Az amerikai fegyveres erők déli parancsnoksága által kiadott Twitter-közlemény szerint a haditengerészet EP-3 Aries II típusú gépét "veszélyesen megközelítették" a pénteken történt incidensben, "veszélybe sodorva ezzel a legénységet és a repülőgépet" is. Amerikai részről azt állították, hogy a repülőgép egy "nemzetközileg elismert és jóváhagyott feladatot hajtott végre nemzetközi légtérben. Az incidensről fotókat és egy videót is közzétettek, részleteket azonban nem közöltek sem a gép feladatáról, sem arról, hogy hol történt az incidens.



A történtekért ugyanakkor Oroszországot tették felelőssé, azzal vádolva Moszkvát, hogy "felelőtlen katonai támogatást" nyújt Nicolás Maduro venezuelai elnöknek. Moszkva többször cáfolta, hogy olyan támogatásban részesítené a venezuelai kormányt, amilyennel az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban őt vádolta.



Az Egyesült Államok szorgalmazza a venezuelai elnök eltávolítását a hatalomból, és támogatja az ellenzéket, amely nemrég sikertelenül próbálta szembefordítani az ország hadseregét az elnökkel.



A vasárnap kiadott amerikai nyilatkozat szerint a legutóbbi incidens "jól mutatja Maduro meggondolatlanságát és felelőtlen viselkedését".



A dél-amerikai ország fegyveres ereje ugyanankor a kormány által vasárnap közzétett nyilatkozatában arról számolt be, hogy elhárították "egy amerikai felderítő és hírszerző repülőgép behatolását" a főváros Caracast kiszolgáló Simón Bolívar repülőtér légterébe.



Az amerikai gép, amelyet pénteken reggel észleltek Venezuela légterében, nem jelentkezett be a helyi légi irányításnál, veszélyeztetve ezzel a térségben tartózkodó más repülőgépeket. Két vadászgép ezért a levegőben elfogta és kikísérte a venezuelai légtérből - áll a közleményben.