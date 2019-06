Párizsban felfrissülés, Franciaország délkeleti részén folytatódik a kánikula

"A felfrissülés megkezdődött északon és az ország nyugati részének jelentős részén" - közölte vasárnap a francia meteorológiai szolgálat, jelezve, hogy a kánikula mostantól az ország keleti részére korlátozódik.



A legmagasabb fokozatú, vörös riasztást a Météo-France mindenhol feloldotta, s a második fokozatú, narancs színű riasztást az ország területének harmadán, a délkeleti országrész 32 megyéjében tartja vasárnap is érvényben. Ezeken a területeken a maximális hőmérséklet vasárnap 35 fok lesz. Elzászban 39 fokra számítanak, és Lyon környékén is 38 és 40 fok közé kúszhat fel a hőmérők higanyszála.



Párizsban ugyanakkor már csak maximum 30 fokra kell számítani vasárnap délután, ellentétben a szombati 35 fokkal. A francia fővárosban vasárnap délelőtt ismét kellemes szél fújt, és délelőtt már csak 28 fokot mértek, míg hajnali 2 órakor még fullasztó 30 fok uralkodott a teljes párizsi agglomerációban.



Hétfőn mindenhol folytatódik a maximális hőmérséklet csökkenése, de a Météo-France szerint keddig kell várni ahhoz, hogy az egész ország területén a kánikulai időszakhoz képest valamelyest csökkenjen a hőség.



Az enyhülés ellenére a környezetvédelmi intézkedéseket nem oldották fel a nagyvárosokban, a kevésbé korszerű autók továbbra se közlekedhetnek, ugyanis a földközeli ózon koncentrációja továbbra is nagyon magas. Párizs mellett Lyonban, Strasbourgban és Marseille-ben is szigorúan büntetik a rendőrök a korlátozást megsértő autósokat.



A Szahara felől érkezett hőhullám Franciaország egész területén éreztette hatását, erőssége és korai érkezése miatt példanélküli. Franciaországban először haladta meg a hőmérők higanyszála a 45 fokot: az új melegrekord 45,9 fok, amelyet pénteken mértek a dél-franciaországi Gallargues-le-Montueux-ben.



A meteorológusok szerint az éghajlatváltozás miatt a század közepéig évente kétszer-háromszor több hőséghullám lehet ezentúl, mint korábban.



Franciaországban eddig négyen veszítették életüket a kánikula miatt, többségében idősebb emberek dehidratációs problémák miatt, de az elzászi Cernay településen egy 37 éves munkás egy felújításon lett rosszul, és meghalt.



Kormányzati források szerint a kórházak sürgősségi osztályain nem voltak tömeges jelentkezések, és az átlagnál több halálos esetről sem érkezett hír. Ugyanakkor az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőhullám miatti rosszullétek és kiszáradás következtében a halálesetek később történnek, így csak július végén lehet majd végleges mérleget készíteni.