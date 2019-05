Öt bálnatetemet találtak Szicíliánál pár nap leforgása alatt

Öt elpusztult bálnát találtak Szicília térségben az elmúlt héten, szakemberek közölték, hogy még vizsgálják az állatok halálának okát. Egy hat méter hosszú nagy ámbráscet tetemére Stromboli szigetének közelében bukkantak - jelentette az ANSA hírügynökség.



A Greenpeace környezetvédő szervezete pénteki közleménye szerint négy másik nagy ámbráscet tetemét is észlelték, egyiket Favignana-sziget közelében, másik hármat Cefalu, Palermo és Milazzo strandjaira sodorta a víz. Az állatorvosok megvizsgáltak már három tetemet, kettőnek emésztőrendszerében műanyagot találtak.



"Csak a részletes boncolás fogja felfedni, mi ölte meg az állatokat" - idézte a közlemény Sandro Mazzariolt, a Páduai Egyetem professzorát. "Aggodalomra ad azonban okot, hogy az első elemzések műanyagot mutattak ki három elpusztult állat közül kettő gyomrában. Ez megerősíti azt, hogy ez a szennyezés jelentős mértékű a tengerek mélyén is és leginkább a fiatal állatokat veszélyezteti" - tette hozzá.



Márciusban Szardínia szigetén huszonkét kiló műanyaghulladékot találtak egy partra vetődött és elpusztult nagy ámbráscet gyomrában. A vemhes tengeri emlősben egy 2,4 méteres magzatot is találtak. A műanyagszemét az állat gyomrának kétharmadát foglalta el. Az ámbráscet gyomrából kiszedett szemétben akadt kábelburkolat, összegabalyodott halászháló, műanyag tányér és bevásárlószatyor, továbbá egy mosóporos zacskó.



A nagy, más néven óriás ámbráscet kihalófélben van a Földközi-tengerben.