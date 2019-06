Összeütközött és lezuhant két harci repülőgép Németországban - Emberi testrészeket találtak a baleset közelében

Az Ostseewelle helyi rádió elsőként tudósított a balesetről, és egy olvasójuk által készített videót is közzétett.Korábban arról számoltak be, hogy az egyik pilótát megtalálták, ő pilóta egy fa koronájában landolt, az euronews értesülései szerint a másik pilótának csak testrészeit találták meg a katonai és civil keresők.Összeütközött és lezuhant két német harci repülőgép Németország északi részén hétfőn. A baleset nem sokkal két óra előtt történt a Müritz-tó közelében.A német légierő (Luftwaffe) közleménye szerint a két Eurofighter típusú repülőgép harci gyakorlatot végzett. Mindkét pilótának sikerült katapultálnia.A műveletben részt vett egy harmadik Eurofighter is, amelynek pilótája látta, amint a két repülő összecsapódik, és jelentette, hogy két ejtőernyő földet ér - áll a közleményben.A Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) regionális közszolgálati médiatársaság jelentése szerint az egyik pilótát megtalálták, a másikat még keresik.A baleset oka egyelőre ismeretlen. A repülők a Rostock-Laage repülőtérről, a Luftwaffe 73-as jelzésű, Steinhoff elnevezésű taktikai repülőezredének bázisáról szálltak fel. Ezen a bázison képzik az Eurofighter-pilótákat - áll az MDR beszámolójában.Az ntv hírtelevízió jelentése szerint a két repülőgép tűzgolyóként csapódott a földbe, és erdőtüzet okozott. A hatóságok figyelmeztették a Malchow nevű közeli kisváros lakosságát, hogy ne közelítsék meg a település területére zuhant roncsdarabokat.A már megtalált pilóta egy fa koronájában landolt, a másik után nagy erőkkel, katonai és civil helikopterek mozgósításával kutatnak.Összeütközött és emiatt lezuhant hétfőn két német harci repülőgép Németország északi részén.A baleset kora délután, nem sokkal két óra előtt történt a Müritz-tó közelében. A német sajtó első értesülései szerint mindkét pilótának sikerült katapultálnia, az AP amerikai hírügynökségnek viszont ennek ellentmondó értesülései is vannak.A baleset hírét a dpa német hírügynökségnek megerősítette Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia tartomány belügyminisztere.