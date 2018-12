Összehangolt rajtaütések kezdődtek több európai országban a calabriai maffia ellen

Nagyszabású razzia kezdődött szerda reggel több európai országban az olasz maffia calabriai ága, a hírhedt 'Ndrangheta ellen, a művelet központja a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány.



A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) tájékoztatása szerint Németország és Olaszország mellett Belgiumban és Hollandiában is házkutatások kezdődtek kora reggel, és őrizetbe vettek feltételezett 'Ndrangheta-tagokat.



A műveletet az Európai Unió igazságügyi koordinációs szerve, az Eurojust hangolja össze, és a hágai központú szervezet közöl majd részletes adatokat róla - áll a BKA közleményében.



Német sajtóértesülések szerint az akció Spanyolországot és a dél-amerikai térséget is érinti.



A Der Spiegel című hírmagazin szerint a rajtaütéseket több évig tartó nemzetközi nyomozás előzte meg, amely pénzmosással és kokainkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekre irányul. Ez az 1951 óta működő BKA legnagyobb szabású ügye.



A németországi rajtaütésekre a BKA 240 munkatársát és a szövetségi rendőrség 200 emberét, köztük terrorelhárító egységeket mozgósítottak, munkájukat és az érintett tartományok több száz rendőre támogatja.



Az eljárás 47 gyanúsított ellen irányul, jelentős részük évtizedek óta Németországban él, vendéglőket és egyéb vállalkozásokat működtet. A hatóságok több mint 65 helyszínen - irodákban, lakásokban, vendéglőkben - tartanak házkutatást, és húsznál is több elfogatóparancsot igyekeznek végrehajtani.



A Der Spiegel szerint az eljárás összefügg két klán, a Pelle-Vottari és a Nirta-Strangio viszályával, amelynek részeként 2007-ben agyonlőttek hat olasz állampolgárt az észak-rajna-vesztfáliai Duisburgban.



A 'Ndrangheta az utóbbi években Olaszország legerősebb bűnszervezete lett, meghatározó szerepe van a nemzetközi kokainkereskedelemben.