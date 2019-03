Oroszlán ölte meg a gazdáját Csehországban - engedély nélkül tartotta

Oroszlán támadt 34 éves gazdájára a csehországi Zdechov faluban kedd reggel, a férfi belehalt sérüléseibe - közölte a falu polgármestere.



Az áldozatnak két oroszlánja is volt, a rendőrök mindkettőt lelőtték - mondta Lenka Javorkova, a rendőrség szóvivője. Nem hivatalos információ szerint a hím támadt a férfire.



Az állatorvosi felügyeletet is értesítették a balesetről - mondta Petr Majer szóvivő.



Az állatorvosok sokadszorra sem engedélyezték a férfinak, hogy Zdechovban oroszlánokat tenyésszen, mivel nem nyújtotta be az építési engedélyt kifutóval ellátott karámra.



A tenyésztő 2016 nyarán hozta a faluba az akkor hatéves oroszlánt. Családi telkén engedély nélkül karámot épített neki, a helyiek folyamatosan panaszkodtak emiatt.



A hatóságok többször is megbírságolták engedély nélküli oroszlántartásért, mégsem tudták megakadályozni, hogy otthon nevelje az egzotikus ragadozót.



A közeli Vsetin hatósága 2017-ben megpróbálta lebontani az elkerített kifutót, azonban a férfi nem engedte be a munkásokat a birtokra.



Az állatorvosi felügyeletnek sem sikerült elvenni az oroszlánt a férfitól, mert ehhez bizonyítaniuk kellett volna, hogy rosszul bánik vele, de ez nem volt igaz.



"Végül a baleset megoldhatja a hosszú ideje fennálló problémát" - mondta Tomás Kocourek polgármester.



Tavaly nyáron a rendőrségnek foglalkoznia kellett egy balesettel: a gazda pórázon sétáltatta a nőstényoroszlánt, ennek ellenére az megtámadott egy kerékpárost, akihez orvost kellett hívni. A rendőr közlekedési balesetnek ítélte a támadást, ezért azt mondta, bűncselekmény nem történt.



A cseh környezetvédelmi tárca tavalyi adatai szerint 49 pumát, 44 oroszlánt, 34 hiúzt, 20 tigrist, 15 ocelotot és nyolc leopárdot tartanak háznál Csehországban.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)