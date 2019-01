Őrizetbe vettek két embert az észak-írországi robbantás ügyében

Őrizetbe vett két fiatal férfit az észak-írországi rendőrségi szolgálat (PSNI) vasárnap, a második legnagyobb északír városban, Londonderryben előző éjjel elkövetett pokolgépes merénylet ügyében.



Az incidens, amelyben senki nem sérült meg, az északír fővárostól, Belfasttól 110 kilométerre északnyugatra fekvő város központi bírósági épületegyüttese előtt történt.



A PSNI vasárnapi beszámolója szerint az időzítő szerkezettel ellátott pokolgépet a tettesek egy elrabolt pizzafurgonban helyezték el. A rendőrségi szakértők "kezdetlegesnek" nevezték a robbanóeszközt.



A rendőrség közölte, hogy a merénylet mögött valószínűleg az "új IRA" nevű kis létszámú szakadár katolikus milícia állt.



Az új IRA 2012-ben alakult, és eddigi legsúlyosabb terrorcselekménye egy pokolgépes merénylet volt, amelyet három éve követett el Belfastban egy büntetés-végrehajtási tisztviselő ellen. A pokolgép, amelyet az áldozat gépkocsijának aljára rögzítettek, részlegesen robbant csak fel, de az 52 éves Adrian Ismay így is súlyosan megsérült, és tíz nappal később meghalt.



Az 1998-as nagypénteki egyezménnyel elindult megbékélési folyamat meghatározó horderejű mozzanataként az IRA, vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg - amely valaha a legnagyobb britellenes katolikus félkatonai szervezet volt Észak-Írországban - már hosszú évekkel ezelőtt felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.



A rendezési folyamat kiteljesedéseként a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és az IRA egykori politikai szárnyának tartott Sinn Féin - a protestáns britpárti, illetve az ír egyesítésért küzdő britellenes katolikus oldal két legradikálisabb politikai ereje - több évig együtt kormányozta Észak-Írországot, korábban teljesen elképzelhetetlen koalíciót alkotva, bár a két párt 2017 januárjában összeveszett, és azóta ismét nem működik az észak-írországi felekezetközi önkormányzatiság.



Az IRA működésének beszüntetését és a felekezeti koalíciót egyes kisebb katolikus szakadár szervezetek - amelyek közül többen, valamilyen kiegészítő jelzővel IRA-nak nevezik magukat - még most sem fogadják el, és további harcot hirdettek a brit fennhatóság ellen.



A PSNI a vasárnap őrizetbe vett két férfiről csak annyit közölt, hogy a húszas éveikben járnak.



Mark Hamilton, az észak-írországi rendőrség főparancsnok-helyettese vasárnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az új IRA, csakúgy, mint a legtöbb észak-írországi szakadár katolikus csoport, kis létszámú, és "jórészt senkit nem képvisel".



A PSNI a készülő robbantásról előzetes értesítést kapott, és éppen hozzákezdett a környéken több épület - köztük szórakozóhelyek és szállodák - kiürítéséhez, amikor a detonáció bekövetkezett.



Londonderry az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő katolikus mozgalom fellegvára. Ennek egyik jele, hogy a város félhivatalos közkeletű neve nem is Londonderry, hanem csak Derry, a Londonderry elnevezést a városban szinte sehol nem lehet látni.