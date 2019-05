Őrizetbe vették a franciaországi fegyveres túszejtőt

Az első nőt este 8 órakor, a további három túszt félórával később engedte el a gyanúsított, aki utána elbarikádozta magát, de folyamatosan tárgyalt a kommandósokkal, miközben az épületet teljesen körbevették.



A férfi helyszíni tudósítások szerint három órával később feltett kézzel önként jött ki az épületből, lövés nem dördült az őrizetbe vételkor.



Mind a négy nő a presszóként is működő dohánybolt alkalmazottja, illetve egyikük a tulajdonos.



A 17 éves gyanúsítottat köztörvényes bűncselekmények, rendőrökkel szembeni erőszak és lopás miatt ismeri a rendőrség, valamint a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen öt hónapja tüntető sárgamellényes mozgalom egyik decemberi erőszakos megmozdulásán is előállították már - közölte Dominique Alzeari toulouse-i ügyész helyszíni sajtótájékoztatóján. "Ugyanakkor nem tartottuk nyilván veszélyes egyénként" - tette hozzá.



Az ügyész elmondta: a gyanúsított a támadás előtt levelet írt, amelyben eléggé depressziósnak tűnik, illetve az egészsége miatt aggódik, és ebben a levélben utalást tett a sárgamellényes mozgalomra.



A BFM hírtelevízió értesülése szerint a depresszióval kezelt támadó a túsztárgyalóknak azt mondta, hogy a "sárgamellényesek fegyveres szárnyához" tartozik.



A túszejtés délután 4 óra 20 perckor kezdődött, a támadásban senki nem sérült meg, a rendőrség kizárta, hogy terrortámadás történt.



A túszejtő pontos személyazonossága és indítéka nem ismert, szemtanúk szerint Yanisnak hívják, a támadáskor bukósisakot viselt, és Blagnac egyik munkásnegyedéből származik. Szemtanúk azt is elmondták a francia hírügynökségnek, hogy a támadás kezdete óta az anyját kétszer is a dohánybolt közelébe kísérték a rendőrök.



Egy férfi az AFP-nek elmondta, hogy beszélt a dohánybolt túszul ejtett tulajdonosnőjével, aki szerint a gyanúsított nagyon nyugodt és határozott, folyamatosan tárgyal a túsztárgyalókkal, "nincs ok aggodalomra".



A település határán található üzlet környékét a rendőrség 300-500 méteres körzetben teljesen lezárta, a közelben tucatnyi rendőrautó és két tűzoltósági jármű látható. A rendőrök az AFP-nek megerősítették azt a sajtóértesülést, miszerint a túszejtő azt állíja magáról, hogy az egyik túszul ejtett 31 éves nő élettársa.