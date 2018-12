Óriási sikert aratott a spanyol bevándorlásellenes párt Andalúziában

Tegnap este helyközi választást tartottak Andalúziában, Spanyolország déli régiójában, ott, ahol az ország lakosságának közel egyötöde lakik. Az exit poll szerint a VOX 12 helyet szerzett az andalúz törvényhozásban ami azért is érdekes, mert az erősen baloldali országrészben régóta a szocialista párt számított meghatározó erőnek - számol be az eseményekről a Breitbart konzervatív portál cikkére hivatkozva a Figyelő A regionális választás egyfajta indikátor lehet az országot nézve, ami nem jó hír a szocialistáknak, ugyanis a jobboldali, bevándorlásellenes erők térnyerése mutatkozott meg tegnap este Andalúziában.Az ország miniszterelnökét is adó szocialista párt 33 széket nyert, a szélsőbaloldalinak tartott Podemos tizenhetet, a jobboldalinak mondott Ciudadanos huszonegyet, míg a konzervatív People’s Party huszonhat mandátumot szerzett.A számok alapján kijelenthető: a baloldaliak elvesztették a többséget Andalúziában, a jobboldali erők ugyanis többségbe kerültek. Európai elemzők rámutattak: a PSOE (a spanyol szocialista párt) gyenge eredménye a regionális választáson az összes baloldali és szociáldemokrata párt csökkendő tendenciáját mutatja a kontinensen.A VOX 2013-ban alakult, a konzervatív párt radikálisabb szárnyából, Santiago Abascal vezetésével, aki jelenleg a párt első embere. Politikájuk nagyban hasonlít Donald Trumpéra: a VOX úgy tartja, hogy határok nélkül nincs nemzet, a spanyolokat kell az első helyre helyezni a migránsokkal szemben. Elutasítják a multikulturalizmust és az abortuszt is, valamint szeretnék megállítani, hogy Spanyolország a bevándorlók új hazája legyen, miután Salvini Olaszországban már kemény lépéseket tett a migráció visszaszorítása érdekében.