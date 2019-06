Orbán Viktor: történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az EB elnöke

Merkelt kivéve az összes néppárti miniszterelnök vétózza Timmermans kinevezését

Angela Merkel német kancellárt kivéve az összes néppárti miniszterelnök vétózta Frans Timmermans kinevezését az Európai Bizottság (EB) élére - értesült az MTI vasárnap.



Sajtóhírek szerint pénteken abban állapodtak meg a legnagyobb tagállamok vezetői, hogy nem Manfred Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke, amit végül Angela Merkel német kancellár is elfogadott.



A Financial Times brit napilap pár napja arról írt, hogy egy pártcsaládok közötti kompromisszum keretében Timmermans kerülhet előtérbe, de arra is rámutattak, hogy ez könnyen elbukhat egyes kelet- és közép-európai államok ellenállásán.



EU-csúcs - Cseh kormányfő: nem Timmermans a megfelelő személy az Európai Bizottság élére



Nem Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt a megfelelő ember az Európai Bizottság élére - szögezte le Andrej Babis cseh kormányfő a vasárnapi brüsszeli európai uniós csúcsértekezlet előtt.



"Attól tartok, hogy nem ő a megfelelő személy Európa egyesítésére, ugyanis az volt a benyomásunk korábban, hogy nem igazán viszonyul pozitívan a térségünkhöz" - mondta Babis a találkozóra érkezve.



Hozzátette, több nőre lenne szükség a vezető pozíciókban. A földrajzi egyensúly szükségességét is hangsúlyozta, de nem említett konkrét neveket.



Történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az EB elnöke



Súlyos, sőt történelmi hibát követne el az Európai Néppárt, ha támogatásukkal Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság (EB) elnöke - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Joseph Daulnak, az Európai Néppárt (EPP) elnökének írt vasárnapi levelében az Origo információi szerint.



A portál tájékoztatása szerint a magyar kormányfő levelében közölte: tisztában van azzal, hogy a Fidesz néppárti tagsága jelenleg fel van függesztve és ilyen körülmények között a Fidesznek semmilyen ráhatása nem lehet az EPP politikájára. Azonban a "jelenlegi helyzet súlyossága" miatt arról tájékoztatta a néppárt elnökét, hogy a német és a francia állami vezetők alkut kötöttek a legfontosabb európai uniós pozíciókról, és ezt terjesztik be vasárnap az Európai Tanácsnak. A megállapodás értelmében - melynek több eleme is van - Frans Timmermans lenne az Európai Bizottság elnöke - írta



Orbán Viktor szerint ha az EPP támogatná ezt a megállapodást, azzal súlyos, sőt történelmi hibát követne el, mert egy olyan párt, amelyik megnyert egy választást, egyszerűen átadná másnak azt a nyerő pozíciót, amelyért megharcolt. Ez a kormányfő szerint egyrészt megalázó lenne, másrészt teljes mértékben aláásná a néppárt tekintélyét és a méltóságát a nemzetközi politika világában, harmadrészt pedig a saját szavazói szemében is "komoly csapást jelentene" az Európai Néppárt tekintélyére.



Orbán Viktor levelében úgy fogalmazott: ez "saját magunk megsemmisítéséhez vezet" ezért levelében arra kérte a néppárt elnökét, hogy tegyen meg minden erőfeszítést egy ilyen vereség elkerülése érdekében.



A magyar miniszterelnök arról is tájékoztatta Joseph Dault, hogy "hasonló szellemben és üzenet közvetítésével" egyeztet majd az Európai Néppárt családjának többi miniszterelnökével a témában - írta az Origo.



Holland kormányfő: "kissé túlzóak" a Timmermans jelöltségéről szóló jelentések



Mark Rutte a brüsszeli találkozóra érkezve elmondta: olvasta azokat a híreket, amelyek szerint körvonalazódik egy erről szóló francia-német-spanyol-holland megállapodás. Hozzátette, a G20-as országcsoport oszakai ülésének európai résztvevői között az elmúlt napokban egyeztetés folyt az uniós tisztújításról, de "nincs szó konkrét kompromisszumokról".



Arra a kérdésre, hogy Hollandia támogatná-e a holland Timmermans jelöltségét, Rutte nevek említése nélkül azt válaszolta, hogy országa követni fogja a kialakuló konszenzust valamely jelölt körül.