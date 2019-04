Orbán Pekingben: az elmúlt évtized értékes politikai leckéire alapozhatjuk válaszainkat az átalakuló világrend kihívásai

Orbán Viktor szerint az elmúlt évtized értékes politikai leckéire alapozhatjuk válaszainkat az átalakuló világrend kihívásaira.



Beszédében kifejtette: a demokráciaexportra épülő külpolitika egyszerűen nem működik, valójában problémákat okoz, destabilizációhoz vezet, és végül az ellenkezőjét eredményezi annak, mint amit várnak tőle.



Mindannyiunknak meg kell értenie - fogalmazott -, hogy a kölcsönös tisztelet alapján kell állni, tiszteletben kell tartani a népek kulturális, vallási és politikai hagyományait. Azt is el kell fogadni, hogy a miénktől eltérő politikai rendszerek néha sikeresebbek gazdasági szempontból és a szegénység elleni küzdelemben, és néha versenyképesebbek is - jegyezte meg.



Szavai szerint az Egy övezet, egy út egy olyan kezdeményezés, amely a kölcsönös tisztelet és a kulturális hagyományok elfogadásának elvét követi. Hozzátette, az elmúlt néhány évben ez vált a világ legnagyobb gazdaságfejlesztési projektjévé, és megfelelő választ ad a változó világrend által támasztott kihívásokra.



A miniszterelnök szerint az elmúlt évtized második tanulsága az, hogy a demográfia erejét nem szabad alábecsülni. Ha az emberek nem látják a fejlődés perspektíváját, akkor új otthont kezdenek keresni maguknak. Ezért a világ fejlettebb országainak oda kell vinniük a segítséget, ahol szükség van rá, ahelyett, hogy a problémákat saját országaikba hoznák - fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy az Egy övezet, egy út kezdeményezés megadja a fejlődés lehetőségét a fejletlen országoknak, ezért jó választ ad a migráció okaira.



A harmadik lecke, amit megtanultunk - folytatta -, hogy a szabadkereskedelem fizikai összeköttetések nélkül csak üres beszéd. A kontinensek fizikai összekapcsolása hatalmas mennyiségű pénzt, nagy erőfeszítést, ragyogó mérnöki munkát, merész képzeletet és határozott politikai akaratot igényel. Az Egy övezet, egy út rendelkezik mindezzel - mutatott rá.



A negyedik tanulság közös közép-európai tapasztalat: a múltban, amikor a Kelet és a Nyugat szembekerült egymással, Közép-Európa mindig szenvedett, a gazdasága nem tudott fejlődni, nem volt hozzáférése a modern technológiához, és volt, amikor még a szabadságát is elvesztette - fejtette ki. "De amikor a Kelet és a Nyugat együttműködött, gazdasági virágzás volt és szabadon éltünk" - mondta Orbán Viktor, örömét fejezve ki, hogy az Egy övezet, egy út arra törekszik, hogy együttműködési pontokat hozzon létre a Kelet és a Nyugat között konfrontáció helyett.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a kormányfő végül arról beszélt, hogy Magyarországnak az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez kapcsolódó legnagyobb beruházása a Budapest-Belgrád közötti vasútvonal fejlesztése, egyúttal jelezte, hogy jelenleg is ígéretes tárgyalásokat folytatnak Romániával és Kínával a Budapest és Bukarest közötti nagysebességű vasútvonal megvalósításáról.