Orbán: közös európai törekvéseinket támogatja, aki a felvidéki MKP-ra szavaz

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította és a Magyar Közösség Pártja (MKP) támogatását javasolta a szlovákiai magyaroknak Orbán Viktor , aki szerda délután a Karmelita kolostorban fogadta Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan , a miniszterelnök sajtófőnöke.A Fidesz elnöke elmondta: "Európa jövője nem játék, ezért buzdítom a felvidéki magyarságot is arra, hogy érett döntést hozva, minél többen menjenek el szavazni május 25-én, mert a mostani európai parlamenti választáson olyan fontos kérdések dőlnek el, amelyek alapjaiban határozzák meg a most felnövekvő és az utánuk következő generációk életét".Míg Magyarországon május 26-án rendezik az európai parlamenti választást, Szlovákiában május 25-e, szombat a voksolás napja.Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz mindig egyértelműen fogalmazott, "a Magyar Közösség Pártja a mi legszűkebb pártcsaládunkba tartozik. Közösek a gyökereink, közösek az értékeink és ezért közösek a céljaink is. Együtt valljuk, hogy nyelvünket, kultúránkat, kereszténységünket és családjaink biztonságát olyan pilléreknek tartjuk, amelyekre nem csak a mi Kárpát-medencei magyar jövőnket érdemes építeni, hanem Európáét, az Európai Unióét is".Menyhárt József arról beszélt, a Magyar Közösség Pártjában úgy látják, hogy az elhúzódó válságjelenségek, illetve az ezekre adott rossz válaszok miatt az Európai Unió maga is válságba jutott; politikailag megosztott, működésében esetleges, probléma-megoldási képességében gyenge és haladási irányában bizonytalan. "Az Európai Uniónak vissza kell térnie eredeti küldetéséhez és újra kell fogalmaznia magát néhány alapvető kérdésben" - fogalmazott. "Erős szövetség van kialakulóban. Európában egyre többen vannak azok, akik ugyanúgy gondolkodnak és ugyanazt akarják, mint mi. Nekünk most az a dolgunk, hogy a Kárpát-medencei magyar összefogás részeiként biztosítsuk azt az erőt, amellyel az európai parlamenti választás után jó irányba tudjuk fordítani Európa kormánylapátját. Ha május 25-én elegen leszünk a választóhelyiségekben, el fogjuk érni a céljainkat. Ha nem leszünk elegen, mások döntenek majd az életünkről, jövőnkről" - figyelmeztetett az MKP elnöke.