Orbán: az RMDSZ listájára szavazzanak a romániai magyarok!

A miniszterelnök arra biztatta szerdán a romániai magyarokat, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) listájára szavazzanak a közelgő európai parlamenti (EP-) választáson.



Orbán Viktor a Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Kolozsváron tartott közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta: azoknak a magyaroknak, akik az összmagyar brüsszeli képviseletet szeretnék erősíteni, hogy ott erős hangja legyen a magyarságnak, Romániában az RMDSZ-re kell szavazniuk.



Kifejtette: minden EP-választás komoly lehetőség Magyarország számára, mert a magyar olyan nép, amely több ország területén lakik, ezért fontos, hogy amikor lehetőség adódik arra, hogy az összmagyar képviselet megjelenjen nemzetközi fórumokon, minden jelentős közösség, amely a magyar nemzethez tartozik, saját erős hanggal képviseltesse magát.



Megjegyezte: optimistán tekintenek a választás elé, "odahaza mi, itt az RMDSZ jó eséllyel fut neki", sokat tettek, hogy kiérdemeljék az emberek bizalmát.



A kormányfő kitért rá: köszönet illeti Romániát, amiért az elmúlt négy évben kiválóan védte az EU külső határait. Ahogy a román határvédelem helytállt, bizonyította, hogy alkalmas a schengeni tagságra. Nehéz időben bizonyította, hogy képes megvédeni az EU külső határait, így indokolt, hogy részévé váljon a schengeni övezetnek - vélekedett.



Kérdésre közölte: a Fidesz javasolta, hogy a vitás kérdések rendezéséig ne éljen a szavazati jogával az Európai Néppártban (EPP), "mi függesztettük fel a részvételünket" az EPP életében.



Mint mondta, a Fidesz nem vár az EPP döntésére, hanem maga hoz majd döntést, mert nem az EPP a lényeg, hanem az, hogy az EP-választás után, az új európai politikai helyzetben hol van Fidesz helye, hogy megfelelően képviselhesse a magyar érdekeket.



Azt mondta, ebben a döntésben kulcsszerepet játszik, hogy az EPP merre halad tovább. Jelenleg a néppárt arra készül, hogy stratégiai szövetséget kössön az európai baloldallal, ami nekünk nem fogadható el, mert mára az egész európai baloldal bevándorláspárti lett, miközben a közép-európai élet legfontosabb kérdése, hogy megakadályozzuk a migrációt - közölte. Hozzátette: erre a dilemmára kell választ találni a választás után.



Megjegyezte: azt javasolják, hogy az EPP kövesse az osztrák modellt, ott is lehetséges, hogy egy EPP-hez tartozó párt összefog a tőle jobbra álló párttal, és jól kormányozzák az országot.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon jók a magyar-szerb és a magyar-szlovák kapcsolatok, de ez a magyar-román viszonyról nem mondható el. Magyarország látványos erősödésen megy keresztül, a gazdasági ereje nő, a családtámogatási rendszer fejlődik, a hadi kiadások emelkednek, és az ország a megnövekvő erejét a jószomszédi kapcsolatok javítására, az együttműködésre fordítja, ezért kötött több megállapodást, indított közös projekteket Szerbiával és Szlovákiával is - közölte.



Úgy látja, e szomszédaink úgy tekintenek Magyarországra, mint egy sikeres országra, amely az erejét a régió stabilitására és a szomszédjaival folytatott együttműködésre fordítja. Azonban ugyanez a bizalmi viszony nem jött létre a magyar és a román kormány között, de remélhetőleg létrejön, és nagy közös célok elérésében működhetnek együtt - mondta.



A kormányfő azt is elmondta, hogy azok, akik világossá teszik, hogy a bevándorlóknak engedély, regisztráció nélkül nem érdemes elindulniuk a tenger túlsó oldaláról, ezzel emberéleteket mentenek meg. Mióta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes világossá tette, hogy nem érdemes megindulni Afrika felől, az onnan elindulók, valamint a vízbe veszett emberek száma radikálisan csökkent - vélte. Hozzáfűzte: több életet mentett ez a politika, mint az, amely folyamatosan csalogatja a migránsokat.



Orbán Viktor az úzvölgyi katonatemető ügyéről elmondta: osztja az RMDSZ álláspontját. Egy változtatás előtt beszélni kell az érintettekkel, hogy ne sértsenek érzékenységet - közölte.