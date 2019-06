Nézőpont: Manfred Weber a liberálisokkal és a zöldekkel próbálja megválasztatni magát EB-elnöknek

Manfred Weber, a néppárti frakció vezetője a liberálisokkal és a zöldekkel akar koalíciót kötni és így próbálja megválasztatni magát az Európai Bizottság (EB) elnökének - mondta a Nézőpont Csoport vezető elemzője az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Mráz Ágoston Sámuel hozzátette: ez nem egyszerű, hiszen a liberálisok között ott van Andrej Babis cseh miniszterelnök, aki egyértelművé tette, hogy nem kívánja támogatni Webert, és mint kiderült, Emmanuel Macron francia elnök is hasonló véleményen van.



A képviselők saját érdekeiknek megfelelően fognak beállni egy-egy jelölt mögé, hiba lenne ezzel kapcsolatban nemzetállami szinten gondolkodni vagy pártfegyelmet feltételezni - vélekedett az elemző.



Hangsúlyozta: az Európai Unióban átrendeződő erőviszonyok vannak, gazdaságilag és politikailag is német dominancia alatt van az unió. Mégis, Andrea Nahles, a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetői tisztségéből is távozott vasárnap. A lépés váratlan volt, de logikus is egyben, hiszen a párt az európai parlamenti választásokon 15 százalékos támogatottságot szerzett és - mondta az elemző - ilyen rossz eredményt szociáldemokrata párt a második világháború óta nem ért el.