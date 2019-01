Nemzetközi kontaktcsoport felállításáról döntöttek ez EU külügyminiszterei

Nemzetközi kontaktcsoport felállításával akarja segíteni a venezuelai válság megoldását az Európai Unió, amelynek Bukarestben tanácskozó külügyminiszterei a caracasi törvényhozást ismerték el az ország egyedüli legitim képviseleti szerveként.



Ezt Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja jelentette be csütörtök este Bukarestben az EU külügyminisztereinek aznapi tanácskozását követő sajtónyilatkozatában.



A 90 napos időszakra felállítandó kontaktcsoportban EU-tagállamok és latin-amerikai országok vesznek majd részt, célja pedig az, hogy elősegítse a válság békés és demokratikus megoldását, előrehozott demokratikus, független nemzetközi megfigyelők részvételével lebonyolítandó új elnökválasztás megszervezését, az ehhez szükséges bizalmi légkör megteremtését.



A kontaktcsoport első találkozójára várhatóan a jövő héten kerül sor, a testület titkárságát az Európai Unió biztosítja. Az EU mellett annak néhány tagállama - Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, Hollandia és az Egyesült Királyság - vesz részt a kontakcsoportban, latin-amerikai részről pedig Ecuador, Costa Rica, Uruguay és Bolívia igazolta vissza részvételi szándékát, de továbbiak csatlakozására számítanak - magyarázta Mogherini.



Kifejtette: az EU külügyminiszterei bukaresti tanácskozásukon is megerősítették azt a korábban is többször hangoztatott álláspontjukat, hogy a tavaly májusi venezuelai elnökválasztás nem volt demokratikus, ezért is döntöttek úgy az uniós országok, hogy nem vesznek részt Nicolás Maduro január 10-én megtartott beiktatásán.



"Egységesen és határozottan kiállunk a venezuelai törvényhozás mellett, amelyet az ország egyedüli legitim képviseleti szerveként ismerünk el, és a lehető leghatározottabb támogatásunkról biztosítjuk a törvényhozás elnökét hivatali kötelezettségeinek ellátásában" - szögezte le az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja.



A külügyminiszteri találkozón további irányzott szankciók bevezetését helyezték kilátásba, nem az ország egésze ellen, mert nem annak nélkülöző lakosságát akarják büntetni, hanem azon vezetők ellen, akik a tüntetőkkel szembeni erőszakért, a demokratikus folyamatok elgáncsolásáért felelősek - mondta Mogherini. Hozzátette: az EU kész növelni a Venezuelába és a környező országokba juttatott - eddig mintegy 50 millió euróra tehető - humanitárius segítséget.



Az uniós külügyminiszterek informális találkozóját megelőzően csütörtökön az Európai Parlament (EP) elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű törvényhozás elnökét. A brüsszeli plenáris ülésen nagy többséggel jóváhagyott határozatában a képviselőtestület arra szólította fel az Európai Unió intézményeit és tagállamait, hogy járjanak el hasonlóképpen, s ismerjék el Guaidót a dél-amerikai ország egyetlen legitim elnökének, amíg ki nem írnak szabad, átlátható és tisztességes választásokat.