Nemi erőszak miatt őrizetbe vették Chris Brownt

Chris Brown amerikai rappert és két másik embert őrizetbe vettek Párizsban az után, hogy egy nő nemi erőszakkal vádolta meg őket - közölte a rendőrség kedden.



Brownt hétfőn vették őrizetbe nemi erőszak minősített esete és kábítószerrel való visszaélés vádjával és kedden is fogva tartják a rendőrség szerint.



A France Info rádió értesülései alapján hétfőn kihallgatták az énekest.



A nyomozóknak további két napjuk van arra, hogy döntsenek az elengedéséről vagy vádiratot nyújtsanak be.



Brown sajtósa, a Sony Music munkatársa egyelőre nem reagált a történtekre és arra sem válaszolt, mit csinált a 29 éves zenész Párizsban.



A másik két letartóztatott egyike Brown testőre - közölte a párizsi rendőrség.



A nő, aki megvádolta a férfiakat, elmondta, hogy szerdán találkozott Brownnal és barátaival Párizs 17. kerületének Le Crystal nevű klubjában, onnan mentek a város központjában lévő Mandarin Oriental Hotelbe, ahol az erőszak történt - mondta a rendőrségi szóvivő.



Az énekes több alkalommal is összeütközésbe került az igazságszolgáltatással azóta, hogy 2009-ben beismerte, súlyosan bántalmazta akkori barátnőjét, Rihannát. Öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 180 napos közmunkára ítélték, a próbaidő 2015-ben járt le.



2016-ban azért vették őrizetbe, mert egy nő a 911-es segélyhívón azt mondta, a zenész lőfegyverrel fenyegetőzik.