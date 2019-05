Német lapok: az osztrák FPÖ elnöke kampánytámogatásért cserébe állami megbízásokat ígért a 2017-es választások előtt

A legnagyobb osztrák napilapon keresztül a választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a 2017-es ausztriai parlamenti választás előtt egy magát ausztriai befektetésre készülő dúsgazdag orosznak valló nőnek - jelentette péntek este a Der Spiegel című német hírmagazin és a Süddeutsche Zeitung című lap egy titokban készített videofelvételre hivatkozva.



A beszámoló szerint a pártelnök 2017 júliusában Ibizán megbeszélést folytatott egy fiatal nővel, aki azt állította, hogy egy oroszországi oligarcha unokahúga, és 250 millió eurót kíván befektetni Ausztriában.



Utalt arra, hogy a pénz nem tiszta forrásból származhat. A politikus ennek ellenére több mint hat órán keresztül tárgyalt vele.



Beszéltek arról is, hogy a pénzből meghatározó befolyást szerezhetne a Kronen Zeitung című lapban, és a választási kampányban az FPÖ szolgálatába állíthatná. Strache jelezte, hogy ha pártja kormányra kerül, állami megbízásokkal hálálná meg a segítséget.



Úgy vélte, az FPÖ a Kronen Zeitung támogatásával akár a szavazatok 34 százalékát is megszerezheti, amivel az első helyen végezne a választáson. Kifejtette, hogy orosz partnerének alapítania kellene egy vállalkozást, amely megkaphatná mindazokat az állami megbízásokat, amelyeket korábban a Strabag építőipari nagyvállalat szerzett meg.



Tárgyaltak arról is, hogy az orosz partner miként juttathatna nagy összegű támogatást az FPÖ-nek egy egyesületen keresztül, amely nem kapcsolódik a párthoz. A Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerint az ismertetett támogatási modell felveti az illegális pártfinanszírozás gyanúját.



A Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerint a találkozó minden bizonnyal csapda volt, a cél pedig Heinz-Christian Strache kompromittálása. Azt nem közölték, hogy a felvétel milyen forrásból jutott el a két szerkesztőséghez. Beszámolójuk szerint az általuk felkért szakértők hitelesnek találták a rejtett kamerával készített felvételeket.



Heinz-Christian Strache és Johann Gudenus a Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung érdeklődésére írásban megerősítette a találkozó tényét. Állásfoglalásukban kiemelték, hogy az informális megbeszélés során több alkalommal hangsúlyozták az osztrák jogi előírások betartásának szükségességét.



Az FPÖ a 2017 októberében tartott parlamenti választáson a szavazatok 25,9 százalékát összegyűjtve a harmadik lett, és koalícióra lépett az Osztrák Néppárttal (ÖVP), amely 31,4 százalékos eredménnyel az első helyen végzett.