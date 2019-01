Nem keresik tovább a Cardiff City játékosával eltűnt kisrepülőgépet

Befejezték annak a kisrepülőgépnek a keresését, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el a radarképekről hétfőn este a La Manche-csatorna felett.



A kutatás csütörtökön is folytatódott, de végül David Barker, Guernsey kikötőmestere közleményben arról számolt be, hogy a szerencsétlenül jártak túlélésének esélye rendkívül kicsi, nem folytatják tovább a keresést, és erről tájékoztatták a legközelebbi hozzátartozókat.



"Minden rendelkezésre álló információt áttekintettünk (...), és azt a nehéz döntést hoztuk meg, hogy nem folytatjuk a kutatást" - tudatta a helyi rendőrség a Twitter oldalán.



A 28 éves argentin támadó a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz, ezért utazott Franciaországból Angliába, de az egymotoros repülőgép pilótája - a rendőrség tájékoztatása alapján - 1500 méteres magasságban kérte, hogy alacsonyabban haladhasson el a Guernsey-szigetnél, majd az ereszkedés közben, 700 méteres magasságnál eltűnt a radarképekről.



Hétfőn este mentőhajók és helikopterek indultak útnak, hogy átvizsgálják a Guernsey-sziget környékét, ám négy órával később fel kellett függeszteniük a keresést a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Kedden reggel brit és francia csoportok közösen folytatták a kutatást, délig több mint ezer négyzetméteres területet vizsgáltak át, ám nem találták meg a repülő nyomait, így szerdán, majd csütörtökön is folytatódott a keresés.



A játékost múlt héten klubrekordot jelentő, 17 millió euró (5,4 milliárd forint) körüli összegért igazolta le a Cardiff.



Sala eltűnésének hírére a francia szövetség elhalasztotta a Nantes szerdára tervezett Francia Kupa-mérkőzését, a legjobb 32 között a harmadosztályú Entente Sannois-Saint Gratien lett volna az ellenfél.



