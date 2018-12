Nem a tervek szerint működik a csendes-óceáni szemételtakarítás két hónappal a különleges hulladékgyűjtő üzembe állítása után - közölte a The Ocean Cleanup projekt szóvivője.



A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja a műanyagot, de nem tartja meg. Boyan Slat, a projekt alapítója olyan előre nem látható problémáról beszélt, mely azonban - szerinte - megoldható.



A csoport már néhány hete jelentette a problémát, de megoldást eddig nem találtak rá. Jan van Evijk szóvivő szerint a System 001 nevű rendszer túl lassan mozog a vízben, de az ennek hátterében álló pontos ok nem ismert.



A probléma nem jelentkezett sem a tesztelések, sem a számítógépes modellezések során. A rendszer egy 600 méter hosszú, a víz felszínén lebegő műanyag csőből és egy három méter mélyen a víz alá merülő fésűszerű filterből áll. A filter által kiszűrt szemetet hajók szállítják a partokra. Ahhoz, hogy a The Ocean Cleanup projekt működjön, a rendszernek gyorsabban kell haladnia a vízen, mint a műanyag-hulladéknak, amelyet el kell fognia. A rendszer lassúságának okai a szél és a hullámok lehetnek - véli a szóvivő.



Egy másik ok lehet, hogy a cső végei hullámszerű mozgást végeznek, ami lelassítja a rendszert. A szerkezetet október elején kivontatták a Kalifornia és a Hawaii-szigetek között elterülő hatalmas csendes-óceáni szemétszigethez, a kaliforniai partoktól 2000 kilométerre lévő Great Pacific Garbage Patchhez a vízben lebegő műanyaghulladék összegyűjtésére.



A kutatók becslései szerint a System 001 mintegy 1,8 milliárd műanyagdarabot gyűjthet össze.