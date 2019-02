NATO-főtitkár: fel kell készülni egy szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló szerződés nélküli világra

A NATO-nak fel kell készülnie a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló nemzetközi szerződés (INF) nélküli világra, amelyben a jelenleginél több orosz rakéta fenyegeti Európát - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben kedden, a szövetséges országok védelmi minisztereinek másnap kezdődő tanácskozását megelőzően.



Sajtótájékoztatóján a főtitkár hangsúlyozta, a szövetség továbbra is kész arra, hogy folytassa a párbeszédet Moszkvával, ahogy ezt tette a nemrégiben a NATO-Oroszország Tanács ülésének összehívásával, ugyanakkor az orosz fél nem adott megnyugtató válaszokat az Egyesült Államok és a NATO rakétaprogramjára vonatkozó kérdéseire. Oroszország részéről nem tapasztalható szándék arra, hogy visszatér a megállapodásban foglaltak betartásához.



Moszkva továbbra is tagadja a megállapodás megszegését, noha évtizedeken át tartó tagadást követően a közelmúltban elismerte egy 9M729 nevű, új fejlesztésű rakétarendszer létezését - mutatott rá Jens Stoltenberg.



"Moszkva válaszaira és a szerződés betartására nagy szükség van, ugyanis a nukleáris fegyverrel is ellátható rakétarendszer létezése nagyban fenyegeti Európa és a szövetséges államok biztonságát" - fogalmazott.



A szövetséges tagállamok továbbra is azt várják Oroszországtól, hogy tegye átláthatóvá a szerződésben foglalt fegyverek esetleges fejlesztéséről és gyártásáról szóló dokumentumokat, valamint teljes és ellenőrizhető módon feleljen meg kötelezettségvállalásainak a szerződés megőrzése érdekében - húzta alá Stoltenberg.



Az INF-szerződést 1987-ben írta alá az Egyesült Államok és Oroszország. Az egyezmény a szárazföldi indítású, hagyományos és nukleáris robbanótöltetekkel felszerelt közepes (500-5500 kilométeres) hatótávolságú ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek megsemmisítéséről rendelkezett. A szerződés, amely mérföldkő volt a hidegháború lezárásában, megtiltotta az ilyen eszközök gyártását, birtoklását és tesztelését.