Nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg Angliában a normandiai partraszállás 75. évfordulójáról

Veteránok (első sor) és aktív katonák a normandiai partraszállás hetvenötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a dél-angliai Portsmouth kikötővárosban.

Donald Trump amerikai elnök díszbeszédet mond Franklin D. Roosevelt egykori amerikai elnök óriásportréja mellett a normandiai partraszállás hetvenötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Táncosok fellépése a normandiai partraszállás hetvenötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a dél-angliai Portsmouth kikötővárosban.

Tom Rice 97 éves második világháborús amerikai ejtőernyős veterán tandemugrást hajt végre a normandiai partvidéken fekvő Carentan fölött, az 1945-ös carentani csata helyszínén.

Csoportkép a normandiai partraszállás 75. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés résztvevőiről a dél-angliai Portsmouth kikötővárosban 2019. június 5-én.

Fotók: MTI

A brit uralkodó, Donald Trump amerikai elnök és sok más külföldi vezető részvételével nagyszabású rendezvényen emlékeztek meg szerdán a dél-angliai Portsmouth kikötővárosában a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának 75. évfordulójáról.Az eseményen Nagy-Britannia mellett 15 ország vezetői voltak jelen, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Andrej Babis cseh kormányfő és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.A Downing Street szóvivője hangsúlyozta, hogy a hivatalos csúcstalálkozóktól eltekintve a 2012-es londoni olimpia óta nem gyűlt össze ennyi külföldi vezető Nagy-Britanniában.Donald Trump hétfőn érkezett háromnapos állami látogatásra, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként Londonba. Látogatását úgy időzítették, hogy részt vehessen a szerdai évfordulós rendezvényen.Nagy-Britanniát II. Erzsébet királynő, Károly trónörökös, Theresa May miniszterelnök és a brit kormány több tagja, valamint a két legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt és a Liberális Demokraták vezetője, Jeremy Corbyn és Sir Vince Cable képviselte.A csaknem egész napos rendezvénysorozaton jelen volt háromszáznál is több veterán, aki részt vett az 1944. június 6-án kezdődött normandiai hadműveletben.Megemlékező beszédében II. Erzsébet királynő kijelentette: a 75 évvel ezelőtti partraszállás sikerétől az egész világ sorsa függött. A katonák közül sokan nem térek vissza, és az elesettek hősiességét, bátorságát, áldozathozatalát a világ soha nem fogja elfeledni - hangsúlyozta a brit uralkodó.Az első hullámban partraszálló 156 ezer szövetséges katona közül a konszenzusos történeti adatok szerint 4400 halt meg a normandiai invázió első napján.II. Erzsébet királynő szerint az egész ország, sőt az egész szabad világ köszönettel tartozik az Európa felszabadítására indult katonáknak, akik közül sokan Portsmouth kikötőjéből hajóztak ki a normandiai partok felé.Kifejezte örömét, hogy a szerdai rendezvényen is jelen volt a normandiai partraszállás több száz veteránja. A 93 esztendős uralkodó kijelentette: már a 60. évfordulón is sokan úgy vélték, hogy az volt az utolsó ilyen esemény, de - mint fogalmazott - "a háborús nemzedék, az én nemzedékem erős".A szerdai megemlékezésre meghívott normandiai veteránok mindegyike szintén elmúlt már 90 éves.A megemlékező ceremónia után ők Portsmouth-ból egy külön erre a célra bérelt hajóval a ismét átkeltek Normandiába, ugyanazon az útvonalon, amelyen 75 éve elindultak.Az évforduló alkalmából az angliai emlékrendezvényen képviselt 16 ország vezetői közös proklamációt tettek közzé arról, hogy a háború borzalmainak soha nem szabad megismétlődniük, és a nemzetközi feszültségeket az országok közötti együttműködéssel, békés eszközökkel kell feloldani.Donald Trump nagy-britanniai állami látogatása a szerdai rendezvénnyel véget ért.Az amerikai elnököt hétfőn II. Erzsébet királynő fogadta hagyományos pompával a londoni Buckingham-palotában.Trump kedden Theresa May miniszterelnökkel tárgyalt a Downing Streeten.A brit uralkodó évente csak egy-két alkalommal lát vendégül külföldi államfőket, így a brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít az állami látogatásra szóló meghívás.A királynő, aki 67 éve az Egyesült Királyság uralkodója, trónra lépése, vagyis 1952 óta 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és most Donald Trumpot.