Nagyon durva: egy 14 éves orosz diák baltával vágta fejbe 12 éves iskolatársát

A támadást követően a fiú videofelvételen sajnálkozott a közösségi médiában az ötödikes kislány megsebesítése miatt. Az áldozatot helikopterrel szállították egy szaratovi kórházba. Az elkövetőt elfogták.



A fiú két üveg gyújtófolyadékot vitt be az iskolába, az egyiket egy osztályterembe dobta be, a másikat a folyosón hajította el, de szerencsére egyik sem lobbant lángra. Az incidens egyetlen sebesültje a megtámadott kislány.



A kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) eljárást indított kiskorúak meggyilkolására közveszélyes módon elkövetett kísérlet címén. Vizsgálják a fiú lehetséges indítékait is.



Az orosz sajtóban megjelent értesülések szerint a tanuló a támadás előtt egy zavaros kiáltványt készített, amelyben egyfelől hangot adott öngyilkos hajlamának, valamint annak, hogy "ölés révén jó dolgot cselekedjen". Utalt benne kercsi ámokfutóra is, aki tavaly 20 ember gyilkolt meg az iskolájában.