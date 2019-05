Nagy jelentőségű egyházi törvényt adott ki Ferenc pápa

Minden római katolikus pap és apáca kötelessége jelenteni, ha szexuális visszaéléseket vagy ezek eltussolására utaló lépéseket tapasztal - áll a Ferenc pápa által csütörtökön kiadott nagy jelentőségű egyházi törvényben.



A 19 cikkelyből álló törvény - amely az egyházfő saját kezdeményese alapján (motu proprio) született és "Ti vagytok a világ világossága" címmel jelent meg - egyaránt vonatkozik a gyerekek és a felnőttek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeket.



A dokumentum világszerte kötelezi az összes egyházmegyét arra, hogy hozzon létre átlátható, mindenki számára könnyen elérhető jelentéstételi rendszert, időkorlátot szab a helyi vizsgálatokra, ahogy az azokra adott vatikáni reagálásra is, valamint sürgeti a világi szakértők bevonását a nyomozásokba.



Lehetőséget ad a visszamenőleges vizsgálatokra, és leszögezi, hogy a szexuális visszaélések vizsgálatában bármilyen módon érintett vagy érdekelt püspököknek ki kell magukat vonniuk a vizsgálatokból, illetve ők maguk is felelősségre vonhatók.



Az új egyházi törvény védelmet biztosít azoknak, akik ilyen jellegű információt hoznak a hatóságok tudomására, egyben arra utasítja az egyházmegyéket, hogy a tanúk személyazonosságát bizalmasan kezeljék. Előírja továbbá, hogy a helyi egyházközösségek vezetői nem kötelezhetik hallgatásra azokat, akik szexuális visszaélést akarnak jelenteni, a klérus tagjainak pedig a vonatkozó világi törvények szerint kell együttműködniük a hatóságokkal.



A törvény egyik cikkelye a nagykorúság korhatárát 16-ról 18 évre emeli a szexuális visszaélések esetében, továbbá megtiltja a gyermekekről készült pornográf tartalmak birtoklását is.



Hangsúlyt helyez emellett az előzetes vizsgálatok fontosságára is magas rangú egyházi személyek, például püspökök és bíborosok esetén.



A pápai dokumentum, amely világszerte mintegy 415 ezer papot és 660 ezer apácát érint, elemzők szerint jelzi Ferenc pápa elkötelezettségét a szexuális bűncselekmények elleni harc mellett.



A csütörtökön kiadott törvény a második az ilyen témájú pápai dokumentumok azóta, hogy a katolikus egyházfő februárban a püspöki karok elnökeivel tanácskozást folytatott a kiskorúak védelméről.



Ferenc pápa korábban többször leszögezte: elkötelezett abban, hogy megszabadítsa az egyházat ezektől bűnöktől, erkölcsileg bármilyen árat is kell fizetni érte, s bármekkora szenvedéssel is jár.