Moszkva kiterjesztette a Kijevvel szembeni gazdasági ellenszankcióit

"Aláírtam egy ennek megfelelő rendeletet" - áll Medvegyev mikroblogján. "Ez az orosz állam, a vállalatok és az állampolgárok védelmében történt" - tette hozzá. Medvegyev a szankciók elrendelését Kijevnek az orosz állampolgárokkal és vállalatokkal szemben tanúsított barátságtalan cselekedeteivel indokolta.



Egyelőre nem tudni, kik szerepelnek a büntetőintézkedéssel sújtottak kiterjesztett lajstromán.



Oroszország legutóbb novemberben rendelt el szankciókat 322 ukrán politikussal és 68 céggel szemben. A szankciós listára akkor mások mellett felkerült Julija Timosenko és Arszenyij Jacenyuk volt miniszterelnök, Arszen Avakov belügyminiszter, Olekszandr Turcsinov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára is.



Az orosz kormány sajtószolgálatának közleménye szerint az érintettek oroszországi kintlévőségeit és vagyonát befagyasztják, valamint megtiltják számukra a tőketranszfert. Az állásfoglalás ugyanakkor kilátásba helyezte az orosz ellenszankciók eltörlését, amennyiben Ukrajna is eltörölné az orosz állampolgárok, illetve cégek ellen hozott büntetőintézkedéseit.



Oroszország és Ukrajna viszonya 2014-ben romlott meg, amikor Viktor Janukovics ukrán elnök - Moszkva által külföldről támogatott puccsnak tekintett - megdöntése után Oroszország elcsatolta Ukrajnától a Krím félszigetet, és Ukrajna keleti részén támogatást nyújtott a Donyec-medencei szakadár erőknek.



Moszkva a kelet-ukrajnai történésekkel kapcsolatban azt hangoztatja, hogy ukrajnai belső konfliktusról van szó, amelynek nem részese, illetve a Krím a helyi lakosság akaratnyilvánítása nyomán "egyesült újra" Oroszországgal. Kijev tagadja ezt, s 2015 januárjában "agresszor országnak" bélyegezte Oroszországot. Ukrajna és Oroszország kölcsönösen szankciókat vezettek be.