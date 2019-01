Most szó szerint befagy az ember hátsója Amerika egyes részein - Van ahol -40 fokot mértek

Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius fokos hideget mutattak a hőmérők.Az Egyesült Államok kétharmadát - az északi és a középnyugati államokat, a Nagy-tavak vidékét, a keleti partvidéket - sűrű hóesés és nagyon fagyos időjárás jellemzi, Chicagóban az ABC televízió előrejelzései szerint például hidegebb lesz, mint a Déli-sark egyes vidékein.A Severe Weather Europe osztotta meg ezt a sokatmondó fotót, amit az állam észak-északkelit részéről küldött be egy követőjük.Az Országos Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint a rendkívüli hideg egész héten kitart, az Északi-sark felől érkezett hideghullámnak köszönhetően. A meteorológusok szerint ez a hideg levegő "normális körülmények" között az Északi-sark körül forog, de ezúttal déli irányba fordult és az Egyesült Államokba ért.A középnyugati államokban várhatóan mínusz 40-46 Celsius-fok alá süllyed majd a hőmérséklet, Wisconsin és Illinois államokban 30-65 centiméteres hótakaróra lehet számítani, és szerdától havazik még a déli Alabamában és Mississippiben is.Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker kedden rendkívüli állapotot hirdetett és közleményben figyelmeztette honfitársait, hogy fel kell készülniük - ahogyan fogalmazott - a "történelmi méretű téli viharra és a rendkívüli hidegre". Óva intette a chicagóiakat attól, hogy akár öt percnél is hosszabban időzzenek a szabadban.Illinois mellett Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer és Wisconsin kormányzója, Tony Evers is rendkívüli állapotot hirdetett. Wisconsinban keddtől zárva tartanak az állami iskolák, és a kormányzó mozgósította a Nemzeti Gárdát.Georgia államban is egyre hidegebb van, havazik, Brian Kemp kormányzó 35 megyében bezáratta a kormányzati hivatalokat és az iskolákat és Atlantában már megnyitották a melegedő központokat. Az atlantaiak különösen aggódnak az időjárás miatt, mert a hét végén a város ad otthont az amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjének, a Super Bowlnak.Kedden a téli viharok által érintett vidékeken 1600 repülőjáratot töröltek.