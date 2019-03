Minden vádat ejtettek Jussie Smollett ellen

Mind a 16 vádpontot ejtették kedden a chicagói bíróságon Jussie Smollett színész esetében, akit korábban azzal vádoltak meg, hogy megrendezte azt a homofób és rasszista támadást, amely miatt januárban feljelentést tett a rendőrségen.



Smollett a tárgyalás után a bíróság épülete előtt a sajtónak nyilatkozva kijelentette, vissza akar térni a munkájához, az életéhez. Az Empire-tévésorozat meleg, fekete színésze továbbra is kitartott amellett, hogy január 29-én Chicago belvárosában két maszkos férfi rasszista és homofób káromkodásokkal rátámadt. Mint mondta: az első naptól az igazsághoz híven, következetesen erről beszélt.



Az ügyészek közleményükben nem indokolták, hogy miért ejtették mind a 16 rendbeli vádat Smollett ellen. Korábban a rendőrség és az ügyészek is azzal gyanúsították a színészt, hogy hazudott a támadásról, amelyet valójában ő rendezett meg, mert elégedetlen volt a Foxtól kapott gázsijával, és fel akarta hívni magára a figyelmet.



Az ügyészség közleményében úgy fogalmazott, hogy az ügyben "igazságos elrendezés és megfelelő megoldás" született az után, hogy megvizsgálták az összes körülményt, beleértve azt is, hogy Smollett önkéntesként dolgozott a közösségért és a megállapodást, hogy nem kapja vissza a tízezer dolláros óvadékot, amelyet a szabad lábon történő védekezésért szabtak ki rá.



Smollett ügyvédei, Tina Glandian és Patricia Brown Holmes keddi közleményükben hangsúlyozták, hogy Smollett "a nyilvántartásban immár teljesen tiszta".



Chicago polgármestere és rendőrfőnöke azonban megkérdőjelezte a bíróság döntését, és továbbra is kitartott a rendőri vizsgálat megállapítása mellett, hogy a támadást Smollett rendezte meg.