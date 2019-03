Michael Jackson lánya öngyilkos akart lenni

Az ottani idő szerint szombat reggel fél nyolckor érkeztek mentők a lány otthonához. Az eddigi információk szerint már ki is engedték a kórházból. Paris pedig tagadja, hogy öngyilkos akart volna lenni - írja az Index Az értesülések szerint azért akarhatott öngyilkos lenni, mert nagyon megviseli, egy a nemrégiben az apjáról készül dokumentumfilm megjelenése. Ebben Michael Jacksont egy pedofil ragadozónak állítják be, bár ezt konkrétan sosem mondják ki.Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.