Merkel belátta, a migránsokat a hazájukban kellett volna támogatni

[...] ha a jövőben ezt úgy akarjuk csinálni, hogy a menekülteknek a hazájuk közelében legyen biztosított a fennmaradásuk, akkor ott, helyben kell segítenünk, ez a 2015-ös helyzet tanulsága"

A német kancellár lényegében belátta, nem volt jó ötlet megnyitni a határokat a migránsok előtt. Rájött, hogy ezzel a lépéssel számos ember halálát okozta, mivel az illegális bevándorlók a jobb élet reményében az embercsempészekre bízták magukat, de sokan közülük sosem érték el az úti céljukat, Németországot, mert menet közben meghaltak - írja a 888.hu Merkel szerint rosszul tették, hogy korábban nem figyeltek fel arra, "hogy ezek az emberek kilátástalan helyzetbe kerültek, és a nyomorúság, a szükség, a létbiztonság fenyegetettsége miatt embercsempészekre bízták magukat, ezért sokan meg is haltak".Hozzátette, hogy a 2015-ös migránsválság tanulsága, hogy az illegális bevándorlóknak hazájukban kell biztosítani a fennmaradásukat, helyben kell segíteni nekik.– mondta.A német kormányfő a Global Solutions Summit nevű világpolitikai konferencia egy pódiumbeszélgetésén vett részt, melyen többek között reagált a védelmi költségvetés NATO-tagországoktól elvárt növelésének ügyében a kormányával szemben megfogalmazott amerikai bírálatokra.Orbán Viktor a migránsválság kezdete óta következetesen azon az állásponton volt, hogy "a segítséget kell odavinni és nem a bajt idehozni." Azaz a migránsokat helyben kell támogatni, hogy biztosítottak legyenek az alapvető életfeltételeik és akik elmenekültek, azok vissza merjenek térni szülőföldjükre. Úgy látszik, most Angela Merkel is erre az álláspontra helyezkedett.A német kancellár 2015-ben több mint egymillió migránst engedett be ellenőrizetlenül Németországba a Willkommenskultur nevében. Az uniós jogszabályok által előírt regisztrációra fittyet hányva a német bevándorlásügyi hivatal (BAMF) közölte, hogy Németország nem érvényesíti a dublini rendeletet a szíriai állampolgárokkal szemben, melynek következtében nemcsak szíriaiak, hanem emberek tömegei döntöttek úgy, hogy papírjaikat eldobva útnak indulnak Európába. Angela Merkel akkor a migránsválság kapcsán magabiztosan azt hangoztatta, hogy Németország ura a helyzetnek, és minden szíriai migránst befogad: wir schaffen das! (megcsináljuk!). Németország azonban ma is nyögi a terhét Merkel elhibázott bevándorláspolitikájának.