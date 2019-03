Merkel: az EU végső javaslatát tette meg a Brexit ügyében

Az Európai Unió végső, kiterjedt javaslatot tett Londonnak a Brexit ügyében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár kedden.



"Világos, átfogó javaslatok születtek, amelyek figyelembe veszik a brit aggályokat, és válaszokat igyekeznek nyújtani ezekre" - mondta Merkel. Hozzáfűzte: az Egyesült Királyság rendezett kiválását szeretné, de a brit parlamentnek kell döntenie.



"Kifejezetten támogatjuk ezt a lépést. De ez nem nyomásgyakorlásról szól, hanem partnerségről, amelyben a felek saját és mások érdekeit védve próbálnak megoldást találni" - emelte ki Merkel.



Charles Michel szintén előrelépésként értékelte azt, hogy jogilag kötelező erejű biztosítékokat fogadott el a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ügyében hétfő éjszakai strasbourgi találkozóján Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Egyben reményét fejezte ki, hogy a józan ész kerekedik felül és ésszerű döntés születik a londoni parlament voksolásán.



A brit parlament alsóháza a januári nagyarányú elutasítás után kedd este szavaz ismét a kiválási egyezményről. A szakértők megosztottak abban, hogy a most elért kompromisszum vajon elegendő lesz-e a képviselők többségének megnyeréséhez. Egyesek szerint az új biztosítékok valódi változást jelentenek, mások inkább csak a helyzet kozmetikázásának tartják őket.



A kancellár beszélt az 5G-rendszer kiépítéséről is. Elmondta: Berlin az általa kidolgozott biztonsági szabványokról egyeztetni kíván a partnereivel.



Merkel kijelentésével a The Wall Street Journal hétfői írására reagált, miszerint Richard Grenell berlini amerikai nagykövet közölte Peter Altmaier német gazdasági miniszterrel, hogy az Egyesült Államok mérsékli a hírszerzési információi megosztását a német kormánnyal, amennyiben Berlin engedélyezi a Huawei kínai telekommunikációs óriáscégnek Németország következő generációs mobil-, és internethálózatának kiépítését.



Peter Beyer, a transzatlanti együttműködés német koordinátora ezzel összefüggésben kijelentette: Németország osztja az Egyesült Államok Huawei-jel kapcsolatos aggályait, de önálló döntés hoz arról, miként védje meg saját biztonságát.