Merényletsorozat történt Kabulban, minisztériumi dolgozók is meghaltak

Fotó: MTI

Naszrat Rahimi belügyi szóvivő tájékoztatása szerint a merénylő motorkerékpáron közelítette meg a kisbuszt, majd robbantotta fel magát. Nem sokkal később két autóba rejtett pokolgép is felrobbant az afgán fővárosban, az egyik nem messze a kiégett busz roncsaitól, és hét embert ölt meg, a másik pedig Kabul keleti részén. Az utóbbi támadás áldozatairól egyelőre nincsenek pontos értesülések.Egyelőre nem tudni, melyik terrorszervezet hajtotta végre a kabuli támadásokat, de az utóbbi hónapokban a tálibok és az Iszlám Állam dzsihadistái több merényletet követtek el az afgán fővárosban.Ugyancsak csütörtökön terrortámadást követtek el a Kabullal szomszédos Nangarhar tartományban is: út mentén elrejtett pokolgép egy épp arra elhaladó furgonban utazó esküvői menet legalább hét résztvevőjével - hat nővel és egy gyerekkel - végzett.A Pakisztánnal határos Nangarhar Afganisztán egyik legveszélyesebb térsége, ahol - a kormány ellen lázadó radikális muszlim tálibok mellett - 2015 óta az Iszlám Állam dzsihadista szervezet is aktív.Szerdán az afgán fővárosba látogatott Joseph Dunford tábornok, az Egyesült Államok vezérkari főnökei egyesített bizottságának vezetője, aki kabuli látogatása során amerikai és afgán tisztségviselőkkel, illetve a NATO képviselőivel folytatott megbeszéléseket az ázsiai ország biztonsági helyzetéről.