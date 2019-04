Merényletek Srí Lankán: eddig 42 külföldi áldozatot azonosítottak

Eddig összesen 42 külföldi állampolgár holttestét azonosították a Srí Lanka-i hatóságok a húsvétvasárnapi robbantásos merényletek 253 halálos áldozata közt - jelentette be a Srí Lanka-i külügyminisztérium.



A 42 emberből a legtöbb, tizenegy indiai volt. Hat brit állampolgár mellett négy kínai, illetve három dán állampolgárt is azonosítottak. Két-két szaúd-arábiai, spanyol és török halálos áldozat volt, és egy-egy bangladesi, japán, holland, portugál, svájci, illetve amerikai állampolgár. Hatan kettős állampolgársággal rendelkeztek.



A holttestek közül már huszonötöt hazaszállítottak.



Még mindig további tizenkét külföldit tartanak eltűntként nyilván, ám a hatóságok még nem azonosították az összes holttestet.



Öt külföldi állampolgárt még mindig kórházban ápolnak.



Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i elnök szükségállapotot rendelt el, és az országban több ezer katonát mozgósítottak, hogy a nyomozásban segítséget nyújtsanak a nyomozó hatóságoknak. A szükségállapot idején a rendőrség és a katonaság előzetes bírósági felhatalmazás nélkül őrizetbe vehet embereket, és házkutatásokat is tarthat. Eddig már több mint 150 embert tartóztattak le a támadásokkal kapcsolatban.



A Srí Lanka-i hatóságok a turizmus jelentős visszaesésével számolnak, ez pedig egyes becslések szerint akár másfélmilliárd dolláros kiesést is okozhat idén az országnak. Több ország, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália külügyminisztériuma hivatalosan is óva intette állampolgárait attól, hogy Srí Lankára utazzanak.



Húsvétvasárnap három templom és négy szálloda ellen követtek el öngyilkos merényleteket Colombóban és a fővárostól nem messze található Negombóban, valamint Batticaloában. A merényletekben 253 ember vesztette életét, és mintegy 500-an megsebesültek.



A merényletek elkövetésével egy helyi iszlamista csoportot, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaatot (NTJ) vádolják, melynek vezetője, Zahrán Hásim maga is az öngyilkos robbantók közt volt.