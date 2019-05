Merényletek Srí Lankán - Iskolákat vizsgáltak át

Húsvétvasárnap három templom és négy szálloda ellen követtek el öngyilkos merényleteket Colombóban és a fővárostól nem messze található Negombóban, valamint Batticaloában. A merényletekben 257 ember vesztette életét, és mintegy 500-an megsebesültek. Azóta szünetelt az oktatás a szigetországban. A hatóságok vasárnap közölték azt is, hogy mintegy 10 900 iskola körül hoztak létre különleges biztonsági övezeteket.



A rendőrség egyik szóvivője hangsúlyozta: katonák és rendőrök fésülték át "az iskolák területét és a környező térségeket", így szavatolva, hogy a diákok biztonságban térhessenek vissza tanulmányaikhoz. Míg a világi iskolák hétfőn újranyitnak, a katolikus oktatási intézmények továbbra is zárva tartanak. Ezt Malcolm Randzsit, Colombo érseke jelentette be még csütörtökön keltezett, egyházi tisztségviselőknek címzett levelében, amelyben arról írt, hogy külföldről olyan értesüléseket kapott, miszerint merénylet készül egyházi célpont ellen