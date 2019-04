Merényletek Srí Lankán - A terroristacsoport vezetője is az öngyilkos merénylők között volt

Mohamed Zahrán Hásim, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat (NTJ) nevű Srí Lanka-i terrorszervezet vezetője volt az öngyilkos merényletek egyik elkövetője - jelentette be Maitripala Sziriszena Srí Lanka-i elnök pénteken.



Az államfő hozzátette, hogy Zahrán egy másik terroristával együtt a Colombóban található Shangri-La luxusszállodában robbantotta fel magát. Az azonosítást a rendőrség a helyszínen talált DNS-minták segítségével végezte el.



Sziriszena szerint még mintegy 140 ember van valamilyen módon kapcsolatban az Iszlám Állam terrorszervezettel Srí Lankán, akiket - hangsúlyozta - "meg fognak semmisíteni". Hozzátette azt is, hogy szavazásra bocsátanak egy törvénytervezetet, amely betiltaná az iszlamista csoportokat.



Pénteken több mecset vezetője is bejelentette, hogy elmaradnak a hagyományos pénteki közösségi imák. A héten korábban a Srí Lanka-i katolikus egyház részéről azt közölték, hogy újabb értesítésig az országban zárva tartanak a katolikus templomok, és nem tartanak miséket.



A Srí Lanka-i rendőrség hírszerzési információkra hivatkozva azt közölte, hogy a NTJ vélhetően több merényletet is tervezett még, mégpedig az iszlamista radikálisok által hitetlennek tartott szúfi muszlimok szentélyei és mecsetei ellen.



Zahrán az Iszlám Állam terrorszervezet kedden közölt videófelvételén bukkant fel, amint hűséget esküszik az Iszlám Állam vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak.



Hírszerzési vezetők és Ranil Vikremeszinghe kormányfő már korábban feltételezték, hogy a szigetország keleti részéből származó, tamil nyelven beszélő hitszónok lehetett a merényletek kitervelője.



A húsvétvasárnap elkövetett, mintegy 250 halálos áldozatot követelő merényletek miatt a héten már lemondott a védelmi minisztérium vezetője és az országos rendőrparancsnok is.