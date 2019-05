Menesztették a brit védelmi minisztert a Huawei-kiszivárogtatás miatt

Az ülésen sajtóértesülések szerint arról döntöttek, hogy a Huawei kínai távközlési óriáscég szerepet vállalhat a brit 5G távközlési hálózat kiépítésében.



Williamsont - aki tagadta, hogy része volt a kiszivárogtatásban - a védelmi tárca élén Penny Mordaunt eddigi nemzetközi fejlesztési miniszter váltja. Személyében először kerül nő a brit védelmi miniszteri posztra.



A múlt héten belpolitikai botrányt okozott Nagy-Britanniában, hogy kiszivárgott a nemzetbiztonsági tanács döntése, amely szerint a Huawei a brit 5G hálózat "nem központi" infrastrukturális elemeinek beszállítójaként "korlátozott" szerephez juthat a program fejlesztésében.



A döntést hivatalosan nem cáfolták, viszont a nemzetbiztonsági tanács elnöke, Sir Mark Sedwill vezetésével belső vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy ki a felelős az értesülés kiszivárogtatásáért. A testület nem nyilvános döntéséről a The Daily Telegraph számolt be múlt szerdán nagy terjedelemben. A nemzetbiztonsági tanács tagjai kötelesek titoktartási esküt tenni, és ha a testület üléseiről bizalmas értesüléseket szivárogtatnak ki, azzal törvénysértést követnek el. Egyelőre nincs hír arról, hogy a Huawei-ügyben rendőrségi vizsgálat is indult volna. Theresa May a Downing Street szóvivőjének szerda esti tájékoztatása szerint azért kérte távozásra Gavin Williamsont, mert már nem bízik abban, hogy képes ellátni a védelmi miniszteri tisztséggel, illetve a kabinettagsággal járó feladatokat. A kormányfői hivatal illetékesének beszámolójában nem esik konkrét említés a Huaweiről.



A szóvivő megfogalmazása szerint ugyanakkor a miniszterelnök döntését Williamson magatartása alapozta meg azzal a vizsgálattal összefüggésben, amely a nemzetbiztonsági tanács üléséről engedély nélkül nyilvánosságra hozott információ ügyében indult. Az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland biztonsági okokra hivatkozva már kizárta a Huaweit a jövőbeni 5G mobiltávközlési hálózatok beruházásainak beszállítói közül, Kanada pedig mérlegeli, hogy a cég termékei nem jelentenek-e biztonsági fenyegetést. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter néhány hete figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük.



A The Daily Telegraph múlt szerdai cikke szerint a kínai vállalatokat törvény kötelezi az együttműködésre a kínai hírszerzési szolgálatokkal, és ez okoz komoly biztonsági aggályokat a nyugati országokban. A legnagyobb brit mobiltávközlési cégek, köztük a Vodafone, az EE és a Three azonban eddig is a kínai vállalattal együttműködve fejlesztették 5G hálózataikat. Gavin Williamson a kormányfőhöz intézett szerda esti levelében határozottan cáfolta, hogy ő szivárogtatta volna ki a Huawei ügyében hozott döntést.



A volt védelmi miniszter a levélben úgy fogalmaz: meggyőződése, hogy "egy igazán alapos vizsgálat" az ő álláspontját igazolta volna. A levélből kiderül, hogy Theresa May felajánlotta Williamsonnak az önkéntes távozás lehetőségét, mielőtt menesztette volna. A miniszter azt írta: ha ezt a lehetőséget elfogadta volna, az annak elismerésével ért volna fel, hogy őt, a tárcájánál szolgáló közigazgatási tisztviselőket, katonai tanácsadókat és személyes stábjának tagjait felelősség terheli a kiszivárogtatásért, márpedig erről nincs szó. Williamson szerda este a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: a gyermekei életére esküszik, hogy nem ő a felelős a kiszivárogtatásért. Gavin Williamson 2017 novembere óta állt a védelmi minisztérium élén, előtte a Chief Whip tisztségét töltötte be. A brit parlamenti rendszer e sajátos hivatalának mindenkori vezetője felelős a jelenléti és a szavazási fegyelem fenntartásáért a kormánypárt alsóházi frakciójában, szankcionálási jogkörökkel. A Chief Whip tisztség betöltője egyben a kabinet tagja is.