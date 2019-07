Megválasztották Ursula von der Leyent az EB új elnökének

Trócsányi László, a Fidesz-KDNP képviselője leadja voksát az Európai Bizottság élére jelölt Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikus megválasztásáról szóló szavazáson az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban.

Fotó: MTI

Az Európai Bizottság elnökének megválasztott Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikus és David-Maria Sassoli, az Európai Parlament (EP) olasz elnöke az EP plenáris ülésén Strasbourgban.

Fotó: MTI

Hidvéghi Balázs: a jobboldal támogatta von der Leyen megválasztását



A képviselő, miután az EP strasbourgi plenáris ülésén megválasztotta Von der Leyent az Európai Bizottság következő elnökévé, magyar újságíróknak nyilatkozva aláhúzta: a Fidesz-KDNP tizenhárom képviselőjének szavazatával támogatta a jelölt megválasztását, ami azt mutatja, hogy ezen szavazatok nélkül nem lenne elnök Ursula von der Leyen. Könnyű nyilatkozatokat, hangzatos deklarációkat tenni, de Ursula von der Leyen kilenc szavazatos többséggel európai bizottsági elnökké történt megválasztása azt mutatja: az Európai Parlamentben (EP) a jobboldal megszavazta, a baloldal pedig többségében az új bizottsági elnök megválasztása ellen szavazott - közölte Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő Strasbourgban.A képviselő, miután az EP strasbourgi plenáris ülésén megválasztotta Von der Leyent az Európai Bizottság következő elnökévé, magyar újságíróknak nyilatkozva aláhúzta: a Fidesz-KDNP tizenhárom képviselőjének szavazatával támogatta a jelölt megválasztását, ami azt mutatja, hogy ezen szavazatok nélkül nem lenne elnök Ursula von der Leyen.

Megválasztották Ursula von der Leyen német kereszténydemokrata politikust az Európai Bizottság következő elnökének az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden.A képviselők 383 szavazattal, 327 ellenében, és 22 tartózkodás mellett támogatták a jelölt bizottsági elnöki kinevezését. Egy szavazat érvénytelen volt.Az Európai Bizottság elnökségére jelölt Ursula von der Leyennek a szavazáskor hivatalban lévő képviselők többségének - 50 százalék plusz egy fő - szavazatára volt szüksége a megválasztáshoz.Az uniós tagállamok állam- és kormányfői július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletükön döntöttek arról, hogy Ursula von der Leyent javasolják az Európai Bizottság elnöki posztjára.Megkezdődik a munka egy erős és egységes Európai Unió megteremtése érdekében, a belső harcok helyett a közös kihívások leküzdésére kell összepontosítani - jelentette ki Ursula von Der Leyen, miután megválasztották az Európai Bizottság következő elnökének kedd este Strasbourgban.Rövid köszönőbeszédében hangsúlyozta: a belé vetett bizalommal az Európai Parlament (EP) képviselői hitet tettek egy "egységes, kelettől-nyugatig, déltől-északig terjedő Európa" mellett."Nagy a felelősség, most megkezdődik a munka" - szögezte le von Der Leyen, azon véleményének adva hangot, hogy sikerülni fog legyőzni a kontinens előtt álló nagy kihívásokat.Végezetül pedig közös, konstruktív alapokon álló munkára szólította fel az uniós képviselő-testület tagjait.A tagállamok vezetői által Jean-Claude Juncker utódjául jelölt politikust meglehetősen szűk többséggel hagyta jóvá az EP. Mandátuma november 1-jén kezdődik és öt évig tart.A szavazást követően David Sassoli, az EP új elnöke gratulált az eredményhez, és kiemelte, rendkívül fontos időszak következik most, ugyanis elő kell készíteni a biztosjelöltek meghallgatását."A következő néhány év nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából, s a feladatot csak akkor oldhatjuk meg sikeresen, ha szoros és teljes együttműködésben dolgoznak együtt az intézményeink" - fogalmazott.Az Európai Bizottság megválasztott elnöke most hivatalos levélben kéri majd fel a tagországok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a brüsszeli testület tagjaira. A biztosjelöltek meghallgatására szeptember 30. és október 8. között kerül sor az EP illetékes bizottságaiban. Ezután a parlamentnek a teljes biztosi testületet meg kell választania, ami várhatóan az október 21-24-i plenáris ülésen lesz.