Megújult Hármashatár oltárral várják majd Ferenc pápát Csíksomlyón

Kép forrása: romkat.ro/Rédai Botond

Különös kegyelemnek és örömnek számít Ferenc pápa csíksomlyói látogatása. Az ezzel kapcsolatos előkészületek gőzerővel zajlanak, ennek a folyamatnak a része a Kis- és Nagysomlyó hegye közti téren található Hármashalom oltár felújítása.Bőjte Mihály ferences testvér, a Csíksomlyói Ferences Rendház házfőnöke arról beszélt a romkat.ro internetes portálnak, hogy a pápai szentmisére felújítják a Hármashalom oltárt.A Szentszék előírásai alapján ugyanakkor liturgikus bútorokat és liturgikus ruhákat is készíttetnek a pápa számára.Kibővítik a hangosítási eszközöket és új és több ülő alkalmatosságot kell készíttetniük a kórusnak, a papságnak, a sajtó munkatársainak és a meghívottaknak.Időközben az is kiderült, hogy a vatikáni liturgikus bizottság kéri, a pápai szentmisére fedjék be a pódiumot, ami jelentősen megnövelte mind a tervezéshez, mind a kivitelezéshez szükséges költségek összegét – számolt be a lapnak a legújabb fejleményekről Bőjte Mihály.A házfőnök arról is beszámolt, hogy az elképzelések szerint kivakolják az oltár sekrestyés részét, hogy alkalmas legyen a koncelebráló főpapok számára. Itt még szükség lesz egy elválasztásra, hogy helyet kapjon a technikai stáb legszükségesebb felszerelése is. Az oltár fölé emelkedő apostoli kereszt egyik szára elkorhadt, ezért azt ki kell cserélni. A tetőzet faanyagát újrakezelik, hogy szebb legyen és ne tűnjön kopottnak. A régi, korhadt színpadot lebontják, helyére újat építenek, illetve be is fedik azt. A felújítást földmunkával és tereprendezéssel zárják majd. A beruházás teljes költsége még nem ismert, a számításokat ezután végzik el a szakemberek.