Megtalálhatták a svéd katedrálisból ellopott koronaékszerek egy részét

Váratlan fordulatot vett kedden a 400 éves svéd koronaékszereket ellopó férfi stockholmi tárgyalása, a per keddi folytatása előtt a rendőrség bejelentette, hogy megtalálhatták a felbecsülhetetlen értékek egy részét.A rendőrségi közlemény szerint "úgy tűnik, hogy IX. Károly király ellopott temetési jelvényeit megtalálták Stockholm térségében". Részleteket csak akkor ismertetnek, ha megbizonyosodtak arról, hogy valóban az ellopott koronaékszerekről van szó.egy zárt és riasztórendszerrel ellátott vitrinből a svédországi Strängnäs katedrálisából, majd motorcsónakkal menekült el a helyszínről.Reena Devgun ügyész közölte a bírósággal, hogy- közölte az SVT svéd televízió.A 22 éves vádlottat szeptember 12-én tartóztatták le. Nicklas Backstrom tagadja bűnösségét, de a nyomozók megtalálták DNS-ét a bűncselekmény helyszínén és egy biciklin, amellyel elmenekült a helyszínről. Feltételezett bűntársa is őrizetben van, ellene még nem emeltek vádat.A temetési szertartásra készült királyi korona aranyból van, drágakövek, gyöngyök és ezüstdíszek ékesítik. A királyné kisebb koronája ugyancsak aranyból készült. A királyi párt a koronákkal együtt temették el, azokat később vették ki és helyezték vitrinbe.A kincsek eltűnésének idején szemtanúk két férfit láttak elmenekülni a helyszínről előbb kerékpáron, majd motorcsónakkal a templom melletti hatalmas tórendszeren, a nagyszabású hajtóvadászat ellenére akkor nem sikerült elfogni őket.Az ügyészség szerint a történelmi ereklyék ellopását gondosan megtervezték.Strängnäs a 13 lutheránus egyházmegye egyikének székhelye, a város fölé emelkedő székesegyház építését az 1330-as években fejezték be.Bár a strängnäsi, az uppsalai és a västerasi katedrálisban is találhatók királyi temetkezési kellékek, a svéd koronaékszerek nagy többségét a stockholmi királyi kastély alatti páncélteremben őrzik2013-ban a III. János svéd király temetési szertartásán használt koronát és jogart lopták el Västerasból, ezeket később egy informátortól származó értesülés nyomán megtalálták szemeteszsákokban egy autópálya mellett.