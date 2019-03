Megint elutasította a londoni alsóház a Brexit-megállapodást

Theresa May: szerdán a megállapodás nélküli Brexitről, csütörtökön a halasztásról szavazhat a ház



A londoni alsóház szerdán arról tart vitát és szavazást, hogy az Egyesült Királyság kilépjen-e megállapodás nélkül az Európai Unióból - jelentette be kedd este Theresa May brit miniszterelnök, miután a ház nagy többséggel elutasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodást.



A szavazás utáni felszólalásában May bejelentette azt is, hogy ha a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét szerdán a képviselők elutasítják, csütörtökön arról tartanak vitanapot és szavazást, hogy a kormány kérje-e az EU-tól a Brexit elhalasztását.



Az alsóházban jelentős többségben vannak azok a képviselők, akik nem támogatják a megállapodás nélküli kilépést, így van esély arra, hogy ezt a ház szerdán leszavazza, vagyis nem kizárható, hogy csütörtökön valóban napirendre kerül a Brexit halasztásáról szóló indítvány.



Theresa May közölte: ha a ház a március 29-én esedékes Brexit elhalasztására szavaz, a kormány kérni fogja ehhez az EU hozzájárulását, és beterjeszti a halasztáshoz szükséges törvényjavaslatot.

Barnier: minden korábbinál fontosabb a felkészülés a rendezetlen kiválás esetére

A várakozásoknak megfelelően újból elutasította a londoni alsóház a kedd esti szavazáson a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.Az egyezményre 242, a megállapodás ellen 391 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 149 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást.A brit parlament választott kamarája két hónapon belül másodszor utasította el a konzervatív párti brit kormány által novemberben elért 585 oldalas egyezményt.Az alsóház először január 15-én voksolt a Brexit-csomagról, és akkor az újkori brit parlamentarizmus történetében példátlan, 230 fős többséggel vetette el a megállapodást.Az EU vezetői a mostani szavazás előtt egy nappal jogi biztosítékot adtak Theresa May miniszterelnöknek arra, hogy a legvitatottabb elem, az újbóli ír-északír határellenőrzés elkerülését célzó tartalékmegoldás csak átmenetileg léphet életbe, de az alsóházi képviselők EU-szkeptikus táborának többsége ezt sem találta elégséges garanciának.Minden korábbinál fontosabb a megfelelő felkészülés az Egyesült Királyság rendezetlen európai uniós kiválásának esetére a kiválási szerződés újabb brit parlamenti elutasítása után - figyelmeztetett az Európai Unió Brexit-ügyi főtárgyalója kedd este.Michel Barnier azt írta a Twitteren, hogy az EU mindent megtett, hogy segítse a szerződés ratifikációját, a folyamat már csak az Egyesült Királyságban mozdítható ki a holtpontról.A főtárgyaló egy korábbi bejegyzésében "veszélyes illúziónak" nevezte, hogy egyesek azt gondolják, a szigetországra megállapodás nélküli kilépés esetén is átmeneti időszak vár.Leszögezte: amennyiben nem fogadják el a kiválási szerződést, akkor nem lesz átmeneti időszak sem.