Meghalt Raoul Wallenberg húga

Meghalt Nina Lagergren, Raoul Wallenberg II. világháborús svéd diplomata húga - jelentette be hétfőn az általa létrehozott Wallenberg Akadémia alapítvány.



Lagergren 98 éves volt, pénteken érte a halál. Féltestvérét utoljára 1944. júliusában látta, mielőtt Raoul Wallenberg Budapestre utazott, hogy a svéd diplomáciai képviseleten dolgozzon.



Munkája során magyar zsidók ezreit mentette meg a náci haláltáboroktól. Nem hagyományos eszközöket alkalmazott, például megvesztegetéshez is folyamodott, és különleges okmányokat adott ki az üldözötteknek. 1945 januárjában szovjet katonák letartóztatták, és a Szovjetunióba került. Halálának hírét 1947-ben jelentették be a szovjet hatóságok.



Lagergren évtizedeken át igyekezett kideríteni testvére elhurcolásának és halálának körülményeit. A Szovjetunió összeomlása után két évvel Svédország és Oroszország közös bizottságot állított fel a sosa tisztázása érdekében, de az sem tudott végleges válaszokat adni. Útlevelét a szovjet hatóságok még 1989-ben átadták a családjának.



Nina Lagergren 1943-ban férjhez ment Gunnar Lagergren bíróhoz. 2008-ban megözvegyült. Négy gyermekük egyike, Nane a volt ENSZ-főtitkár, Kofi Annan özvegye.