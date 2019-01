Meghalt a kórházban a megkéselt gdanski főpolgármester

Meghalt a vasárnap megkéselt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz - jelentették be az őt ápoló gdanski egyetemi kórház orvosai hétfőn.



A kórház előtt Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter részvételével tartott tájékoztatón az orvosok azt mondták: harcoltak Adamowicz életének megmentéséért, de sajnálatos módon elveszítették a küzdelmet.



Az 53 éves Pawel Adamowicz több ciklus óta vezette Gdansk városát. Adamowiczot, az országos szinten jelenleg ellenzékben lévő Polgári Platform alapító tagját a tavaly novemberi helyhatósági választásokon független jelöltként választották újra.



A főpolgármestert egy jótékonysági célú, szabadtéri rendezvényen késelte meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi, akinél korábban lelki betegséget diagnosztizáltak.



A támadáskor súlyos sérülések érték a főpolgármester szívét, a rekeszizmát és más hasi szerveit. Éjjel ötórás műtéten esett át, azóta nem volt eszméleténél, és egy, a szív működését helyettesítő készülék segítségével tartották életben.



Korábbi értesülések szerint a késelőt, Stefan W.-t a gdanski kerületi bíróság 2014-ben öt és fél évi szabadságvesztésre ítélte, miután elkövetett négy bankrablást, amelyek során a férfi több száz ezer forintnak megfelelő összegeket vitt el.



Stefan W.-t december végén engedték ki a börtönből. A vasárnapi támadás után őrizetbe vették, hétfőn a gdanski ügyészségen kihallgatják. Hatósági közlés szerint nyomozás indult, eredetileg gyilkossági kísérlet gyanújával, amelyet most gyilkosság elkövetésére módosítanak.



A gyászhírre a lengyel kormánypárti és ellenzéki politikusok, valamint a Gdanskból származó Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke részvétnyilvánításokkal reagáltak.



A halálhír nyomán bejelentette lemondását Jurek Owsiak, annak az alapítványnak az elnöke, amely a tragikus esemény színhelyévé vált karitatív akciót szervezte. Owsiak évek óta szervezte a legnépszerűbb lengyelországi jótékonysági gyűjtést.



Az országos rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a köztéri eseményt a szervezők nem tömegrendezvényként jelentették be, amelyre az alkalmazottnál szigorúbb biztonsági szabályok vonatkoztak volna. A helyszín biztonságáért egy, a szervezők által bérelt cég volt a felelős, a környéken megerősített rendőri jelenlétet biztosítottak, és a riadóztatott rendőrök azonnal reagáltak.



Korábban írtuk:



Megműtötték hétfőre virradóan az észak-lengyelországi Gdansk megkéselt polgármesterét, de orvosai szerint még mindig életveszélyes állapotban van.



Pawel Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen késelte meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi. A polgármestert újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, és megműtötték, ami öt óra hosszáig tartott.



Tomasz Stefaniak, az egyik műtőorvos a gdanski egyetemi kórházban végrehajtott műtét után újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "a következő órák döntő fontosságúak lesznek".



Adamowicz szívét súlyos, a rekeszizmát és más hasi szerveit enyhébb sérülések érték. A vérátömlesztéshez 41 egységnyi vért használtak fel - tette hozzá a sebész.



Korábban írtuk:



A késő esti órákban Andrzej Duda lengyel elnök a Twitter közösségi honlapján megírta: arról értesült, hogy az orvosoknak sikerült helyreállítaniuk a polgármester szívműködését. "Van remény, a helyzet azonban továbbra is nagyon súlyos" - áll Duda bejegyzésben.



A lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info) úgy tudja, hogy a támadó fegyver egy kés volt. Az igazságügyi miniszter és főügyész, Zbigniew Ziobro a Twitteren azt írta: a nyomozók a helyszínen biztosították az eszközt mint bűnjelet. A TVN24 kereskedelmi hírtelevízió szerint Adamowiczot egy vagy két késszúrás érhette.



Az elkövetőt őrizetbe vették. Az ügyészségi szóvivő szerint a tettes egy 27 éves, büntetett előéletű gdanski lakos. A PAP hírügynökség hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint a férfinak egy újságírói azonosító segítségével sikerült feljutnia a szabadtéri színpadra, ahol Adamowicz tartózkodott.



Adamowicz több ciklus óta vezeti Gdanskot polgármesterként. Az országosan ellenzékben lévő Polgári Platform (PO) alapító tagja, a tavaly októberi helyhatósági választásokon független jelöltként választották újra.



A hírtévék több videófelvételt tettek közzé, ezeken látszik, hogy a támadó a tett után még egy ideig szaladgált a színpadon, majd elfogták. Azt kiabálta, hogy a PO miatt ártatlanul börtönbe került. "A PO kínzott, Adamowicznak ezért meg kellett halnia" - mondta a színpadi szereplőktől átvett mikrofonba.



A támadást több vezető lengyel politikus - Andrzej Duda mellett Mateusz Morawiecki kormányfő és Joachim Brudzinski belügyminiszter - azonnal elítélte. Donald Tusk, az Európai Tanács Gdanskból származó elnöke azt írta a Twitteren: "Imádkozzunk Adamowicz polgármesterért. Pawel, veled vagyunk."



Imára kérte a lengyeleket Andrzej Duda is. "Általában eltérő nézeteink vannak, ma azonban feltétlenül együtt érzek Adamowicz polgármesterrel és hozzátartozóival" - írta Twitter-bejegyzésében.



"Utasítottam Joachim Brudzinski belügyminisztert, hogy folyamatosan tájékoztasson a helyzetről" - írta szintén a Twitteren Morawiecki.



Brudzinski "a legsúlyosabb elmarasztalást megérdemlő tettnek", "elképzelhetetlen barbárságnak" minősítette a támadást.



Korábban írtuk:



Megkéselték az észak-lengyelországi Gdansk polgármesterét, Pawel Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen, a politikust újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították - közölte a lengyel média.



A gdanski főpolgármesteri hivatal szóvivője arról tájékoztatta a PAP hírügynökséget, hogy Adamowiczot egy "éles tárggyal" támadták meg az egyik legnépszerűbb lengyelországi karitatív gyűjtést záró ünnepségen. Hozzátette: egyelőre nincs tudomása a polgármester állapotáról.



A lengyel közszolgálati hírtelevízió (TVP Info) úgy tudja, hogy késelés történt, az elkövetőt őrizetbe vették. A TVN24 kereskedelmi hírtévének a gdanski rendőrkapitányság szóvivője azt mondta, hogy a támadó egy 27 éves férfi volt. Mindkét hírtévé úgy tudja, hogy Adamowicz állapota súlyos, elkezdődött a műtétje.



A TVN24 szerint Adamowiczot egy vagy két késszúrás érhette. Adamowicz több ciklus óta vezeti Gdansk városát polgármesterként. A jelenleg az országos szinten ellenzékben lévő Polgári Platform alapító tagja, a tavaly októberi helyhatósági választásokon független jelöltként választották újra.



A támadást Andrzej Duda államfő, Mateusz Morawiecki kormányfő és Joachim Brudzinski belügyminiszter azonnal elítélte. "Utasítottam Joachim Brudzinski belügyminisztert, hogy folyamatosan tájékoztasson a helyzetről" - írta Morawiecki a Twitteren. Joachim Brudzinski "a legsúlyosabb elmarasztalást megérdemlő tettnek", "elképzelhetetlen barbárságnak" minősítette a támadást.