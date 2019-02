Meghalt a Chanel atyja - A divatvilág nagyjai búcsúznak Karl Lagerfeldtől

Karl több volt, mint korunk legnagyobb és legtermékenyebb tervezője. Briliáns elme volt, humoros, vicces, mérhetetlenül nagylelkű és rendkívül kedves"

Amit Warhol jelentett a művészet számára, az volt ő a divatvilágnak. Lagerfeld pótolhatatlan. Ő az egyetlen ember, aki képes volt színessé tenni a fekete-fehéret. Örökké hálás leszek neki"

Lagerfeld hihetetlen hatással volt a divatiparra az elmúlt több mint hat évtizedben, és halálával kétség kívül a divat történetének egyik legnagyszerűbb tervezőjét és egyszersmind tanárát vesztette el a világ"

A divatvilág nagyjai, köztük Donatella Versace és Anna Wintour, valamint volt topmodellek és politikusok is megemlékeztek a kedden meghalt világhírű divattervezőről, Karl Lagerfeldről.Anna Wintour, az amerikai Vogue magazin neves főszerkesztője lélegzetelállító tehetséggel megáldott művésznek nevezte Lagerfeldet, akinek barátságára "kivételes ajándékként tekintett".- tette hozzá Wintour, akit a divatszakma többi jeles képviselőjével együtt a Londoni Divathéten ért utol a Chanel divatház 85 éves művészeti igazgatójának halálhíre.Donatella Versace, az olasz Versace divatház vezető tervezője az Instagramon idézte fel, hogy a hamburgi származású divatcézár mekkora hatással volt annak idején az ő és néhai testvére, Gianni Versace munkásságára. "Sohasem fogjuk elfelejteni, hogy mekkora tehetség és kifogyhatatlan inspirációforrás voltál. Mindig tanultunk tőled" - írta Versace, aki egy fekete-fehér közös képükkel búcsúzott a tervezőtől.Lagerfeld egykori múzsája, Claudia Schiffer a divatvilág Andy Warholjának nevezte a tervezőt.- írta az egykori topmodell az Instagramon, felidézve, hogy a tervező miként csinált annak idején belőle, "egy félénk német lányból szupermodellt".Carla Bruni volt topmodell ugyancsak az Instagramon búcsúzott Lagerfeldtől, akinek köszönetet mondott, amiért "szikrát, szépséget és fényt hozott ebbe a nehéz világba". Bruni, aki jelenleg Nicolas Sarkozy volt francia elnök felesége, azután is szoros kapcsolatot ápolt a tervezővel, hogy a manökeni pályáját maga mögött hagyva énekesi karrierbe kezdett."Karl egy zseni volt, aki magánemberként és szakmailag is mindig kedves és nagylelkű volt hozzám. Nyugodjon békében" - írta Victoria Beckham divattervező az Instagramon.Peter Altmaier német gazdasági miniszter, aki kedden francia kollégájával, Bruno Le Maire-rel találkozott Berlinben, elmondta, hogy "szomorúan vették tudomásul Karl Lagerfeld halálának hírét" és emlékeztetett, hogy a divattervező mindkét országban hatalmas népszerűségnek örvendett.- mondta Edward Enninful, a brit Vogue magazin főszerkesztője.Anne Hidalgo párizsi polgármester szerint Lagerfeld "nem csupán megtestesítette a francia fővárost, hanem ő maga volt Párizs". Hozzátette: "bámulatos művész és szokatlan érzékenységgel megáldott barát volt, aki egész életében támogatta a nőket a szabadságukban és az önmegvalósításban".Bernard Arnault, a világ egyik legnagyobb luxusipari társasága, az LVMH elnök-vezérigazgatója közleményében "kreatív zseninek" nevezte Lagerfeldet. Mint fogalmazott: "a legkivételesebb ízlésű és tehetségű ember volt, akit valaha ismertem". Az LVMH szárnyai alá tartozik egyebek között az olasz Fendi divatház, amelynek ugyancsak Lagerfeld volt az egyik kreatív igazgatója.Nyolcvanöt éves korában kedden meghalt Karl Lagerfeld világhírű német divattervező, a Chanel művészeti igazgatója - jelentette be a francia divatház.A hamburgi származású, Párizsban élő divatcézár az elmúlt hetekben gyengélkedett, a divatház január 22-i párizsi divatbemutatóin sem vett részt erős fáradtságra hivatkozva. A Chanel közleménye szerint "rövid betegség után" hunyt el.Lagerfeld 1983 óta töltötte be a Chanel művészeti igazgatójának tisztségét, de volt saját márkája is. Mint már kedden bejelentették, utódja a kreatív vezetői tisztségben közeli munkatársa és eddigi helyettese, a Lagerfeld jobbkezének nevezett Virginie Viard lesz.Karl Lagerfeld (eredeti neve Karl Otto Lagerfeldt) 1933. szeptember 10-én született Hamburgban, svéd apja jómódú hamburgi gyártulajdonos, német anyja egy helyi politikus lánya volt. Gyermekkorát a bajorországi családi birtokon töltötte, majd 1953-ban édesanyjával Párizsba költözött, és élete végéig ott élt. Születési dátumaként szívesen adott meg ellentmondó adatokat, 1935 és 1938 közötti évszámokat.A párizsi Lycée Montaigne-ben rajzot és történelmet tanult, majd hamarosan divattervezőként mutatkozott be. 1955-ben egy nemzetközi pályázatra benyújtott női gyapjúkabátjával első díjat nyert. Ennek köszönhetően három évig Pierre Balmain divattervező mellett dolgozott, majd öt évig Jean Patou számára tervezett exkluzív kollekciókat. Első kreációi nem arattak osztatlan sikert, de a Tiziani számára tervezett ruháiért már Liz Taylor is rajongott. Szabadúszóként több híres divatháznak is tervezett, 1964-ben egy hároméves művészeti főiskolai kurzusra is beiratkozott.Karrierje 1983-tól ívelt felfelé, amikor a Chanel divatház vezető tervezőjeként készített kollekciójával nemzetközi elismerést szerzett, kitűnően ötvözte a német egyszerűséget és a francia eleganciát. Ebben az időben saját céget is alapított Karl Lagerfeld és Lagerfeld Gallery márkanévvel.Miközben hű maradt Coco Chanel örökségéhez, újra felfedezte a gallér nélküli zakót, a tweed anyagot, a Chanel-imázs részévé tette a motoros dzsekit és csizmát is.Lagerfeld szívesen fedezett fel manökeneket, többek között a nyolcvanas években Ines de la Fressange-t, a kilencvenes években Claudia Schiffert, akiből támogatásával topmodell vált. Híressé vált felfedezettjeivel szemben páratlan szigorúságot tanúsított, főként a testsúlyt és a diétát illetően.Lagerfeld a divattervezés mellett oktatással, jelmeztervezéssel is foglalkozott, 1980-1984 között vendégtanár volt a bécsi iparművészeti egyetemen, több alkalommal közreműködött operabemutatók és filmek jelmezeinek tervezésében.Rendkívüli kreativitásának, szakmai tudásának és stílusának köszönhetően a világ egyik vezető divattervezője, a divatvilág ikonikus alakja lett, személyes jelképévé vált dioptriás napszemüvege és lófarokban hordott haja. Még macskája, Choupette is híressé vált mellette. Az állat már több mint 49 ezer követővel rendelkezik a Twitteren, szerepelt már autót és kozmetikumot reklámozó kampányban is.Bár divatdiktátorként és milliárdosként a nyilvánosság középpontjába került, magánéletéről nem sokat lehetett tudni. 2006-ban nyilatkozott első ízben az évtizedekkel korábban AIDS-ben elhunyt élettársáról, Jacques de Bascher volt modellről. 2007-ben dokumentumfilm készült róla Lagerfeld titkai címmel.Lagerfeld vágyta a rivaldafényt, önmagát "egoistának" nevezte. Azok azonban, akik ismerték, nyitott személynek tartották, aki falta az újságokat és mindig naprakész volt a világ eseményeit illetően. 300 ezer könyve volt, és számtalan irodalmi műből tudott fejből idézni.Irtózott a nosztalgiától, megvetette a siránkozás minden formáját. Egy interjúban elmondta: olyan emberek társaságát keresi, akik nem beszélnek betegségekről és az öregedésről. Hozzátette: nem ismer senkit, aki vele egyidős lenne, kerüli az ilyen embereket.Lagerfeld gondoskodott azokról, akiket hátrahagyott. Megemlékezett végakaratában hűséges munkatársairól is: egy interjúban elmondta, hogy azoknak, akik éveken át neki dolgoztak, soha többé nem kell másnak dolgozniuk.A Chanel kreatív igazgatója az utóbbi időben már nagyon gyengének tűnt, a Párizsi Divathéten már ki se jött meghajolni kollekciója bemutatása után, Virginie Viard helyettesítette. A Chanel akkor annyit közölt, hogy Lagerfeld csak fáradt.Lagerfeld több mint három évtizede vezette a Coco Chanel által létrehozott ikonikus divatházat, amely évente nyolc kollekciót készít a divatszerkesztők, a rajongók és a gyűjtők legnagyobb örömére.Francia lapok szerint hetekig tartó betegség után párizsi otthonában halt meg.