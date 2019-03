Megerősítik a biztonsági intézkedéseket a nagy-britanniai és francia mecsetek környékén

"Növeljük a járőrök számát a mecsetek körül, valamint jelenlétünket minden vallási közösség közelében. A szélsőségesség minden formáját nagyon komolyan vesszük" - írta közleményében Neil Basu, a londoni rendőrség terrorelhárító részlegének vezetője, arra kérve a lakosságot, hogy jelentsen minden olyan jelenséget, amely szélsőségesek tevékenységére utal.A nagy-britanniai muzulmánok reprezentatív szervezete (MCB) arra kérte a brit kormányt, hogy lépjen fel hatékonyabban a muzulmánokat és más kisebbségeket fenyegető szélsőjobboldali veszéllyel szemben. A szervezet emlékeztetett arra, hogy az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt az országban az iszlám helyek és a muszlimok elleni támadások száma.II. Erzsébet brit uralkodó nagy szomorúságának adott hangot a pénteki christchurchi merénylet miatt . A brit parlament képviselői délelőtt egyperces csenddel emlékeztek meg az áldozatokról.Aggodalmat váltott ki franciaországi muzulmán vezetők részéről is a merényletsorozat, ezért a hatóságok bejelentették, hogy megerősítik a muzulmán vallási helyek körüli biztonsági intézkedéseket.Christophe Castaner belügyminiszter a Twitteren jelezte, hogy "a legnagyobb elővigyázatosságra" kérte a prefektusokat és elrendelte "hazánk vallási helyei körül a biztonsági intézkedések megerősítését" az új-zélandi merényletsorozatot követően. "A járőrözést biztosítjuk a vallási helyeknél" - tette hozzá, elítélve "ezt a gyalázatos terrortámadást".Emmanuel Macron francia államfő a Twitteren emlékezett meg a "gyalázatos bűntettek" áldozatairól és hozzátartozóikról, emlékeztetve arra, hogy "Franciaország a szélsőségesség minden formájával szembeszáll és partnereivel fellép a terrorizmussal szemben mindenhol a világon""Ez a gyalázatos tragédia újabb bizonyítéka annak, hogy az iszlamofóbia ellen szüntelenül fel kell venni a harcot" - mondta Ahmet Ogras, a Muzulmán vallás franciaországi tanácsának elnöke. "Nem létezik hierarchia a rasszizmus különböző formái között. A muzulmánellenes cselekmények nem tűrhetők el jobban, mint a rasszizmus egyéb formái" - tette hozzá, "a gyűlöletkeltők által a médiából ömlő szövegekre" utalva."Sajnáljuk, hogy a muzulmánokkal szembeni hangulat és gyűlöletbeszéd felerősödött az elmúlt időben, egyes értelmiségiek és politikusok iszlamofób beszédei kedveznek az ilyen tetteknek" - mondta Said Aalla, a kelet-franciaországi Strasbourg nagy mecsetének elnöke, aki azt kérte a hívektől, hogy "ne engedjenek a provokációknak".A párizsi nagy mecset közleményben ítélte el a "szörnyű merényletet", és azt kérte "minden hívőtől, bárhol is legyenek, hogy legyenek elővigyázatosak a vallási feladataik teljesítésekor".Az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen követtek el terrortámadást. Egy vagy több támadó lőfegyverből tüzet nyitott az imára összegyűlt hívekre, és 49 embert meggyilkolt. A sebesültek száma 48, közülük húsz állapota súlyos. A hatóságok eljárást indítottak egy feltehetőleg rasszista, bevándorlásellenes ausztrál férfi ellen a tömeggyilkosságok miatt.