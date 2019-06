Medvetámadás ért egy 80 éves nőt Szlovéniában

Medvetámadás ért egy 80 éves nőt szombaton Szlovéniában, egy Ljubljanától 15 kilométerrel délre lévő faluban. Az áldozat könnyebb sérülést szenvedett, kórházba vitték - közölte a rendőrség. Az eset miatt az erdészeti szolgálat mozgósította különleges csapatát, amely ártalmatlanítja a veszélyes medvéket.



A szlovén társadalomban heves vita folyik arról, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a megnövekedett medve- és farkasállomány ellen. A jószágban sok kárt okozó és az emberre is veszélyes medvék megritkításáról 10 nappal ezelőtt fogadott el törvényjavaslatot a kormány. Eszerint 200 medvének kell elpusztulnia, ebből 175-öt kilőnek, és arra számítanak, hogy a többi természetes módon hullik el. Szlovéniában a 20. század elejére csaknem kihaltak a medvék, mára azonban újra elszaporodtak.



Számukat 1000-re becsülik, holott 400 egyed lenne optimális. A törvénytervezet előirányozza 11 farkas kilövését is. A kormány már korábban is ritkítani akarta a vadállományt, de akkor egy civil természetvédő szervezet sikerrel támadta meg a közigazgatási bíróságon a határozatot.