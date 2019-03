May: továbbra sincs meg a többség a Brexit-megállapodás elfogadásához

Theresa May brit miniszterelnök szerint továbbra sincs meg a többség a londoni alsóházban a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, eddig kétszer is elutasított megállapodás elfogadásához.



Theresa May brit miniszterelnök hétfői tájékoztatása szerint a múlt heti EU-csúcson született jogi döntés a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) új határidőiről pénteken hatályba lépett, és a nemzetközi jog alapján is hatályossá vált, mivel a döntést az Egyesült Királyság elfogadta.