Maszkos fegyveresek rontottak egy mexikói sztriptízbárba, legalább 15 embert lelőttek

A nyomozók szerint egy csoport maszkos fegyveres rontott be a helyiségbe és nyitott tüzet a benntartózkodókra, majd terepjárókon elhajtottak. Szemtanúk beszámolói szerint legkevesebb húszan voltak a klubban a támadás idején.

Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva. További öt ember megsebesült a város La Playa nevű szórakozóhelyén péntek este történt lövöldözésben.A történtek indítékát egyelőre homály fedi, ugyanakkor közép-amerikai államban bűnszervezetek rivalizálnak egymással a befolyásért, területek ellenőrzéséért és csempészútvonalakért. Egyes kartellekben emellett a vezetők letartóztatását vagy megölését követően belháborúk is zajlanak. A Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy bűnszervezetek jelentős mennyiségű benzint loptak egy salamancai olajfinomítóból. Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök a héten ezért nagyszabású rendőrségi műveletet jelentett be az El Marro néven is ismert helyi bandafőnök, José Antonio Yépez elfogására.