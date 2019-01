Már több halálos áldozata van az USA-ban uralkodó csontfagyasztó hidegnek

Az Egyesült Államok területének mintegy 75 százalékán csontfagyasztó a hideg, a hőmérséklet fagypont alatti, sőt, helyenként eléri a mínusz 20 Celsius-fokot is. A meteorológusok szerint mintegy 90 millió ember - az amerikai lakosság egyharmada - él olyan vidéken, ahol mínusz 15-20 Celsius-fokos hideget mérnek. Az előrejelzések szerint azonban még mindig további lehűlés várható.



A leghidegebb város jelenleg Chicago, amelynek egyes negyedeiben hidegebb van, mint a Déli-sarkon vagy Alaszkában. A vasúti pályaudvar sínjeit gázlángokkal melegítik. A hideghez a középnyugati államoktól az északkeleti Maine államig erős széllökések járulnak.



Több tagállamban - például Wisconsinban, Michiganben, Illinois-ban, Indianában, Ohióban, Pennsylvaniában - felfüggesztették a postaszolgáltatást, ezekben az államokban kedd óta zárva tartanak az állami hivatalok és az iskolák is.



Az országban 2300 repülőjáratot töröltek, további 3500 járat pedig késésekkel közlekedik. A középnyugati és északkeleti államok főútvonalait is hó vagy jégpáncél borítja.



Az északon fekvő Nagy-tavaknál folyamatosan havazik, Buffalóban és környékén óránkénti 7-10 centiméteres hóhullást jósolnak.



A rendkívüli időjárásnak eddig 14 halálos áldozata van: Iowában egy 18 éves egyetemista, Michiganben és Illinois államban három idős ember, Wisconsinban egy 55 éves férfi fagyott halálra. Chicagóban egy hókotró sodort el egy 75 éves férfit, aki a kórházban elhunyt, Indianában egy fiatal pár lelte halálát a jeges úton, két halálos áldozata van a pennsylvaniai jeges utakon történt balesetnek is.



Az északi-sarki ciklon (polar vortex) várhatóan a jövő hét elejéig hoz még erős széllel párosuló rendkívüli hideget.