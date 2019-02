Már nem csak Washington államban terjed a kanyaró - Ide vezetett az oltásellenesség

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Washington államban nem tudják megfékezni a kanyarójárványt, amely már egy tucatnyi másik szövetségi tagállamra is átterjedt.



Washington államban január végén hirdettek egészségügyi rendkívüli állapotot. Akkor még két tucatnyi beteget regisztráltak a kórházakban, de azóta már negyvennyolc beteget kezelnek e fertőző betegséggel. Közülük 41 páciens nem volt beoltva.



A kanyarójárvány átterjedt Oregon, Colorado, Connecticut, New York, Pennsylvania, Georgia és Kalifornia államokra is, sőt, a távoli Hawaiiról szintén jeleztek megbetegedéseket. A megbetegedettek többsége gyermek és nem kapott védőoltást.



Az akár végzetessé is válható kanyarót az Egyesült Államokban megszűnt betegségnek nyilvánították 2000-ben, de a betegség 2009 óta ismét felütötte a fejét. Szakemberek szerint részben behurcolták, részben pedig az Egyesült Államokban erős oltásellenes mozgalom miatt terjed.



A Plos tudományos intézmény által a minap nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a védőoltások nem orvosi okok miatt történő elutasítása egyre nagyobb méreteket ölt szerte az Egyesült Államokban. Ennek következtében gyakoribbak és szélesebb körben terjednek a kanyarós megbetegedések.



A tanulmány különösen veszélyeztetettnek minősítette a Washington államban lévő Seattle városát és környékét, az oregoni Portlandet, a michigani Detroitot, a pennsylvaniai Pittsburgh városát, az arizonai Phoenixet és Texas állam több városát, köztük a fővárost, Austint is. Valamennyi városban erős az oltásellenes mozgalom, és sok szülő dönt az oltások elutasítása mellett. A leggyakrabban arra hivatkoznak, hogy az oltások komoly betegségeket, köztük autizmust okoznak. Ezt a vélekedést a tudomány eddig nem igazolta.